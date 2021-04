Non do per scontato il mio percorso… Intervista all’artista Lipford!

Il mondo accoglie Lipford il 7 Maggio 1985 a Roma. A 17 anni l’ingresso nella band MANTRAM determina la sua nascita artistica: scopre una forte passione per la composizione e la gioia di esibirsi live.

Nel 2019, lo scioglimento della band risulta essere un nuovo inizio per la sua ispirazione: i brani che si ritrova a scrivere confermano un’identità musicale rinnovata.

Oggi decide di percorrere nuove strade musicali ed aprire un nuovo capitolo della sua vita artistica con questo progetto solista. Il suo obiettivo è quello di comunicare le emozioni che la vita di ogni giorno ci presenta o semplicemente ci fa riscoprire. Che lo show abbia inizio…

Abbiamo fatto 4 chiacchiere con Lipford per conoscerlo meglio.

Ecco la nostra intervista!

1) Da quanto tempo suoni?

Suono da quando ho 16 anni. Oggi ne ho quasi 36.

2) Cosa ne pensi dell’attuale scena indipendente italiana?

Penso che siamo in una scena molto stimolante quanto difficile. Siamo gocce nell’oceano, dei veri e propri granelli nel deserto. C’è molto talento. L’asticella negli ultimi anni si è alzata tanto. Emergere è molto difficile ma penso che la rete, un’arma a doppio taglio, possa comunque aiutare nel permettere una visibilità che anni fa era semplicemente impensabile. Comunque amo l’underground e posso affermare che la scena, nonostante i tempi, resti viva ed in attesa di tempi sicuramente migliori. La produzione non si è mai fermata realmente.

3) Secondo te è possibile vivere di musica nel 2021?

Ahimè, premetto che non vivo di musica. Nonostante ciò, credo sia possibile…ma deve essere un impegno constante e quotidiano. Ci vuole molta forza di volontà e con gli strumenti giusti credo possa divenire realtà. Deve senz’altro partire da una base economica solida. Senza è molto difficile.



4) C’è qualche “collega” che stimi particolarmente?

In Italia stimo artisti come i Verdena, i Negrita, Samuele Bersani ed Ermal Meta.

Tutti artisti diversi tra loro sia nel genere che nel modo di proporre l’offerta musicale ma a mio avviso coerenti nel loro percorso musicale.

5) Progetti futuri?

Al momento sono concentrato nel voler produrre più singoli possibili, in futuro chissà.. in base al riscontro che otterrò, pianificherà le soluzioni migliori per il mio percorso artistico.

Sono una persona lucida e non voglio fare passi più lunghi della mia gamba. Il solo produrre la mia musica è fonte di grande soddisfazione per me. Non do per scontato il mio percorso e tantomeno do per scontato ciò che ho fatto per ottenerlo.

Grazie!

ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DI LIPFORD USCITO IL 10 APRILE

https://song.link/s/2vJXCFcuPfjlF2bh5BxP16