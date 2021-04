Dal 21 aprile in tutti i digital stores e YouTube

“NON C’È SOLUZIONE”

Il singolo di

EMANUELA SABBATINI

Terzo Millennio Records

Dal 21 aprile 2021 sarà disponibile su YouTube e in tutte le piattaforme digitali “Non c’è soluzione”, il nuovo singolo di Emanuela Sabbatini, prodotto da Andrea Mei.

Il brano

Sul testo di Arianna Menghi, Emanuela Sabbatini canta la storia di un amore finito e del percorso di maturità e di consapevolezza che accompagna i momenti successivi, scanditi dal dolore di una fine.

Ora esco, ora dormo, ora / Mi trovi in piedi a staccare i ricordi da qui / Dalle pareti del cuore e / E non ci sei più.

La ricerca della spensieratezza e della felicità è un viaggio interiore e così il simbolo di quello che si credeva essere un amore forte diventa un liquido nero. Emanuela Sabbatini racconta, sulle note di Andrea Mei, un viaggio di crescita necessario per riuscire a interiorizzare anche le esperienze negative come la fine di una passione. Tra lo sgomento e il terrore, “Non c’è soluzione” diventa la storia di una metafora che ha come protagonista il nostro vissuto e la capacità dell’uomo di interiorizzare il male, di trasformarlo in esperienza e farne, con saggezza, parte della nostra vita.

Qui non c’è / Altra soluzione al fumo negli occhi / E non c’è / Altra soluzione al tempo i suoi archi

Biografia

Emanuela Sabbatini inizia a cantare da giovanissima e la sua carriera comincia con la partecipazione a diverse puntate nella trasmissione “La Nostra Gente” della Tv locale Tvrs.

Frequenta per qualche tempo una scuola privata di canto a Roma e nel 1995 canta alla sala Nervi in Vaticano per Papa Carol Wojtyla e duetta con Biagio Antonacci in un concerto a Civitanova.

Lavora in studio come corista e fra le collaborazioni spiccano quella con i “Camaleonti” gruppo degli anni ‘60 e sempre come corista collabora con Lighea. Nel 2017 duetta con Eros Ramazzotti a Civitanova Marche e continua a calcare i palchi con grande passione.

Nel 2019 collabora con Andrea Mei che decide di produrre una serie di brani per lei, primo fra tutti “Non c’è soluzione“.

Links:

Facebook: https://www.facebook.com/emanuela.sabbatini

Instagram: https://www.instagram.com/emanuela.sabbatini/

ELEONORA CORSO – GIULIA VILLANI

Divinazione Milano S.r.l.

Ufficio Stampa, Radio, Tv, Web & Social Network

Via Andrea Palladio n. 16 – 20135 Milano

Tel. 02 5831 0655

e-mail: ufficiostampa@divinazionemilano.it

web: www.divinazionemilano.it