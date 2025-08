Nomadi in concerto al Mediceo Live Festival di Seravezza il 4 agosto

I Nomadi al Mediceo Live Festival: una serata di grande musica e storia

Il Mediceo Live Festival è pronto a regalare un’altra serata indimenticabile.

Lunedì 4 agosto 2025 alle ore 21:30, sul palco di Seravezza, saliranno i Nomadi, la band più longeva d’Italia e un vero simbolo della musica del nostro Paese.

La storia dei Nomadi inizia nel 1963, tra Modena e Reggio Emilia, quando Beppe Carletti e Augusto Daolio danno vita a un gruppo destinato a lasciare il segno. Oltre 60 anni dopo, il loro viaggio continua con la stessa energia: una media di 90 concerti all’anno, oltre un milione di spettatori e un pubblico trasversale che unisce bambini, genitori e nonni in un vero e proprio “popolo nomade”.

Il loro cammino musicale è anche una grande avventura umana:

7.500 concerti

2 milioni di chilometri percorsi

Un legame profondo con le radici emiliane

Una longevità seconda solo ai Rolling Stones

Nel giugno 2023, la band ha celebrato i suoi 60 anni di carriera, culminati con il riconoscimento ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Accanto alla musica, i Nomadi non hanno mai fatto mancare il loro impegno sociale. Tra le tante iniziative, spicca il concerto benefico del 2012 per le popolazioni emiliane colpite dal terremoto: un evento voluto da Carletti che ha raccolto oltre 1 milione di euro per la ricostruzione degli ospedali di Carpi e Mirandola.

Il concerto

Il LIVE TOUR 2024/2025 ripercorrerà i brani più amati della band, dagli storici successi alle canzoni più recenti, con alcune sorprese in scaletta.

Un’occasione unica per rivivere un’intera vita attraverso la musica, come afferma lo stesso Carletti:

“mai avrei pensato di essere ancora sul palco raccontando la storia dei Nomadi che è la mia storia”.

Ultime uscite

“Cartoline da qui” – l’ultimo album, uscito a maggio 2023

– l’ultimo album, uscito a maggio 2023 “È stato veramente bellissimo!” – cofanetto celebrativo pubblicato a dicembre 2023

– cofanetto celebrativo pubblicato a dicembre 2023 “Nomade che non sono altro” – documentario andato in onda su Rai 2 e disponibile su RaiPlay da gennaio 2024

Informazioni utili

Evento: Nomadi al Mediceo Live Festival

Data: Lunedì 4 agosto 2025

Orario: Ore 21:30

Luogo: Palazzo Mediceo, Seravezza

Biglietti: Disponibili su Ticketone

Info e prenotazioni:

Teatro Verdi Montecatini

Telefono: 0572 78903

WhatsApp: 349 5273722

Email: biglietteria@teatroverdimontecatini.it

Fondazione Terre Medicee

Telefono: 0584 757443

♿ Accessibilità:

Le persone con disabilità possono acquistare il biglietto per sé e un accompagnatore scrivendo a:

biglietteria@teatroverdimontecatini.it