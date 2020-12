Nolo: è tutto perfetto nell’UNIVERSO

È uscito recentemente UNIVERSO, il nuovo singolo della band rock-alternative il NOLO, per l’etichetta musicale “Dear John Music”.

Già sulle scene dal 2019, con Rumore di Fondo, Drive-In, Milano Davvero… Il trio composto da Simone, Samuele e Giulio ribadisce con questo singolo il percorso musicale intrapreso, e che ben si determina in caratteristiche specifiche: tanto mestiere, perché tutti e tre i componenti si sono formati in scuole professionali di alto livello (come ad esempio il CET), ed una buona immagine e comunicazione di fondo. Una produzione musicale ben confezionata, dunque, che funziona sotto vari aspetti, rimanendo ancorata a sonorità “facili” ed orecchiabili, senza mai osare troppo. Ma che si assesta su alti livelli espressivi.

Le scelte artistico-musicali e tecniche effettuate dal Nolo risultano quindi molto omogenee, curate e funzionali, oltre ciò il messaggio della band arriva chiaro e cristallino attraverso la perfetta combinazione di musica e parole, che si bilanciano a perfezione in tutti i loro brani, così come in Universo, che va ad inserirsi come un ulteriore tassello del loro percorso pop-rock.

Una band dal grande potenziale, che svolge il proprio compito con essenziale linearità ed attenzione al particolare, che dovrebbe rischiare di più, avendone le doti, per tracciare un solco più innovativo e rivoluzionario.