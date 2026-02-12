Noisy Naples Fest 2026: Franz Ferdinand, Planet Funk, Skunk Anansie e Kasabian alla Mostra d’Oltremare

Il Noisy Naples Fest 2026 si evolve e diventa un vero e proprio festival internazionale. Il 23 e 24 luglio, la rassegna abbandona i confini dell’Arena Flegrea per approdare nel suggestivo Viale delle 28 Fontane, sempre all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli. Una nuova location immersiva pronta a ospitare 30.000 spettatori per una “due giorni” di musica, dj set e intrattenimento.

Con una line-up che vanta i Kasabian (unica data italiana) e i Franz Ferdinand, Napoli si riprende il centro della scena dei grandi festival europei.

Programma e Line-up Noisy Naples Fest 2026

Il festival prevede 4 concerti al giorno, aree food & beverage e intrattenimento non-stop.

Giovedì 23 luglio: Rock Day

Franz Ferdinand : La band di Alex Kapranos torna a Napoli per presentare il nuovo album The Human Fear .

Skunk Anansie : Skin e compagni tornano dopo il successo del 2019 con la loro carica rock e politica.

+ Altri nomi in arrivo.

Venerdì 24 luglio: Electro-Rock & Dance

Kasabian (Unica data in Italia) : Il grande ritorno della band britannica con il nuovo album Act III e il singolo “Hippie Sunshine”.

Planet Funk : Il collettivo elettronico presenta il nuovo lavoro Boom , un omaggio alla storia della band e una rinascita sonora.

+ Altri nomi in arrivo.

Biglietti e Abbonamenti: Prezzi e Date

I biglietti per il Noisy Naples Fest 2026 saranno disponibili da lunedì 16 febbraio 2026 su noisynaples.com, etes.it e circuiti autorizzati.

Tipologia Prezzo a partire da Biglietto Singolo (PIT Gold, Red, Yellow) € 46,00 Abbonamento 2 Giorni (23-24 luglio) € 75,00

La nuova dimensione della Mostra d’Oltremare

Grazie alla nuova area del Viale delle 28 Fontane, Napoli si allinea ai grandi standard dei festival europei. Come sottolineato dall’assessora Teresa Armato e dal direttore Mario Floro Flores, il Noisy mira a potenziare il turismo musicale, che già oggi attira il 35% del pubblico da fuori regione e dall’estero.