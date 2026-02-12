Noisy Naples Fest 2026: Franz Ferdinand, Planet Funk, Skunk Anansie e Kasabian alla Mostra d’Oltremare

Il Noisy Naples Fest 2026 si evolve e diventa un vero e proprio festival internazionale. Il 23 e 24 luglio, la rassegna abbandona i confini dell’Arena Flegrea per approdare nel suggestivo Viale delle 28 Fontane, sempre all’interno della Mostra d’Oltremare di Napoli. Una nuova location immersiva pronta a ospitare 30.000 spettatori per una “due giorni” di musica, dj set e intrattenimento.
Con una line-up che vanta i Kasabian (unica data italiana) e i Franz Ferdinand, Napoli si riprende il centro della scena dei grandi festival europei.
Programma e Line-up Noisy Naples Fest 2026
Il festival prevede 4 concerti al giorno, aree food & beverage e intrattenimento non-stop.
Giovedì 23 luglio: Rock Day
-
Franz Ferdinand: La band di Alex Kapranos torna a Napoli per presentare il nuovo album The Human Fear.
-
Skunk Anansie: Skin e compagni tornano dopo il successo del 2019 con la loro carica rock e politica.
-
+ Altri nomi in arrivo.
Venerdì 24 luglio: Electro-Rock & Dance
-
Kasabian (Unica data in Italia): Il grande ritorno della band britannica con il nuovo album Act III e il singolo “Hippie Sunshine”.
-
Planet Funk: Il collettivo elettronico presenta il nuovo lavoro Boom, un omaggio alla storia della band e una rinascita sonora.
-
+ Altri nomi in arrivo.
Biglietti e Abbonamenti: Prezzi e Date
I biglietti per il Noisy Naples Fest 2026 saranno disponibili da lunedì 16 febbraio 2026 su noisynaples.com, etes.it e circuiti autorizzati.
|Tipologia
|Prezzo a partire da
|Biglietto Singolo (PIT Gold, Red, Yellow)
|€ 46,00
|Abbonamento 2 Giorni (23-24 luglio)
|€ 75,00
La nuova dimensione della Mostra d’Oltremare
Grazie alla nuova area del Viale delle 28 Fontane, Napoli si allinea ai grandi standard dei festival europei. Come sottolineato dall’assessora Teresa Armato e dal direttore Mario Floro Flores, il Noisy mira a potenziare il turismo musicale, che già oggi attira il 35% del pubblico da fuori regione e dall’estero.