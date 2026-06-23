Noisy Naples Fest 2026 alla Mostra d’Oltremare: Franz Ferdinand, Kasabian e la nuova venue

Il Noisy Naples Fest 2026 espande i propri confini artistici ed esperienziali. La rassegna estiva partenopea, prodotta da Make It Happen nell’ambito del progetto istituzionale “Napoli Città della Musica”, inaugura una nuova venue nel Viale delle 28 Fontane della Mostra d’Oltremare. Un vero e proprio villaggio musicale pensato per inserire stabilmente Napoli nel circuito dei grandi festival europei.

Il Programma della Nuova Venue (Viale delle 28 Fontane)

Con apertura dei cancelli prevista per le ore 17:00, la line-up si sviluppa attraverso una fitta rete di concerti principali, dj set durante i cambi palco e imperdibili show notturni.

Giovedì 23 Luglio 2026

Franz Ferdinand: Per la prima volta in concerto a Napoli, la band di Alex Kapranos porta le sonorità del nuovo album The Human Fear .

Skunk Anansie: Skin e compagni tornano sul palco del Noisy con la loro iconica ed esplosiva miscela di alternative rock e testi di protesta.

Bluvertigo: Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale si riuniscono per un tour estivo che vedrà a Napoli l’unica tappa in Campania.

Grove: Il produttore e vocalist di Bristol porta la sua elettronica militante radicata nei bassi, tra influenze punk e dancehall.

Dj Set & Cambi Palco: Il rock ad alta energia del dj set di Virgin Radio con Ringo , intervallato dalle esibizioni di Addolorata, Esco X Bellettini, Yum e Yab Killer.

Aftershow (Foyer Arena Flegrea): San Juno e l’esclusivo dj set degli inglesi Editors (Russell Leetch e Elliott Williams).

Venerdì 24 Luglio 2026

Kasabian: L’unica attesissima data italiana del gruppo britannico, che presenterà in anteprima il nuovo album Act III (in uscita il 17 luglio).

Subsonica: Il collettivo piemontese torna a Napoli a due anni dall’ultima apparizione per presentare l’undicesimo lavoro in studio Terre Rare .

Planet Funk: Oltre 25 anni di elettronica globale celebrati con il disco della rinascita Boom , firmato da Alex Neri, Marco Baroni, Dan Black e Alex Uhlmann.

Pellegrino pres. Dance Rituals: Un live set organico dove funk, disco e vibrazioni mediterranee trasformano il dancefloor in un rito collettivo.

Dj Set & Cambi Palco: Le selezioni di Karlove, Curcio, Giuseppe Fava e Obbi.

Aftershow (Foyer Arena Flegrea): Le produzioni del francese MYD e il sound di Soul Express Soundsystem.

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Esperienze Premium: Area Lounge Martini e Noisy Wave

Il festival introduce formule dedicate a chi cerca il massimo del comfort e dell’esclusività:

Area Lounge Martini: Spazio premium situato sulla terrazza panoramica all’interno del settore Pit Gold , con servizi dedicati e ambiente riservato. Include l’accesso automatico agli after show nel foyer.

Noisy Wave Experience: Un pacchetto speciale (abbinabile alla Terrazza Martini) che unisce musica e relax marittimo, comprendendo l’accesso al Lido Rocce Verdi, parcheggio, colazione continentale e un’escursione guidata in kayak prima del festival.

Il Cartellone all’Arena Flegrea

Oltre alla due giorni nelle 28 Fontane, la nona edizione del Noisy comprende i tradizionali live nella grande arena all’aperto:

Eduardo De Crescenzo: 30 giugno ( sold out ) e 19 settembre.

Goran Bregović & Eugenio Bennato: 7 luglio.

Litfiba: 28 luglio.

Capo Plaza: 30 luglio.

Info Biglietti e Prevendite Aftershow

I biglietti sono disponibili su noisynaples.com e circuiti autorizzati nei settori Area Lounge Martini, Pit Gold, Red Zone e Green Zone (già esaurito).

Nota sugli Aftershow: L’ingresso al Foyer è incluso nel biglietto Lounge Martini; per tutti gli altri settori, i ticket a capienza limitata saranno acquistabili a partire dal 29 giugno.