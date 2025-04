NOEMI: TAPPA A BAIA DOMIZIA IL 7 AGOSTO PER IL SUO “NOSTALGIA SUMMER TOUR”

Giovedì 7 agosto 2025 – Arena dei Pini Summer Festival, Baia Domizia (CE)

Dopo il successo del suo ultimo album e in attesa di ritrovarla nei teatri e nei palasport in autunno, Noemi annuncia le date estive del suo “Nostalgia Summer Tour”, che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra queste anche Baia Domizia, dove sarà protagonista sul palco dell’Arena dei Pini Summer Festival il 7 agosto 2025.

I biglietti per il concerto, organizzato da Friends & Partners e Veragency, saranno disponibili in prevendita da venerdì 18 aprile alle ore 18 su Ticketone e nei circuiti abituali.

In tour, Noemi porterà dal vivo le canzoni dell’album NOSTALGIA, uscito a fine febbraio per Columbia Records / Sony Music Italy. Un disco che ha segnato un nuovo capitolo nel suo percorso artistico, debuttando come più alta nuova entrata nella classifica ufficiale Fimi/Gfk.

NOSTALGIA è un progetto che intreccia blues, cantautorato contemporaneo ed elettronica, mantenendo sempre al centro il timbro distintivo di Noemi. Da “Se ti innamori muori”, il brano presentato a Sanremo, alle collaborazioni con Mahmood, Blanco, Carl Brave, Neffa, Tony Effe e Colapesce, l’album si muove tra ballad romantiche e brani uptempo, costruendo un racconto personale ma condivisibile.

Noemi sarà inoltre protagonista al Concerto del Primo Maggio 2025 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Tornerà sul palco dell’evento non solo come artista, ma anche come conduttrice al fianco di Ermal Meta e BigMama.

Un’estate piena di musica e nuove emozioni per un’artista che continua a raccontare sé stessa con autenticità, passione e sperimentazione.