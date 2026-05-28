Nocera Jazz Festival – gli eventi musicali dal 3 al 30 luglio a Nocera Inferiore (SA)

di
Orlando Battipaglia
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Nocera Jazz Festival

Nocera Jazz Festival, la rassegna giunta alla IV edizione, propone un una serie di eventi musicali all’insegna dell’eleganza e della cultura, nei luoghi più suggestivi della città di Nocera Inferiore (SA), dal 3 al 30 luglio 2026.
Sul palco si alterneranno nomi amatissimi della musica come Fabrizio Bosso Quartet, Ron, Walter Ricci, Noa ed Eduardo De Crescenzo, per un’edizione ricca di emozioni e appuntamenti imperdibili.

Il programma degli eventi prevede:

  • 3 luglio – Fabrizio Bosso Quartet – Chiostro degli Olivetani
  • 5 luglio – Incognito – Caserma Tofano
  • 7 luglio – Paolo Fresu Devil Quartet – Caserma Tofano
  • 8 luglio – Jalisse Ascià Trio – Chiostro della Curia Diocesana
  • 10 luglio – Frankarmada – piazza del Corso
  • 12 luglio – Ron – Caserma Tofano
  • 15 luglio – Alessandra Tumolillo – Monastero di Sant’Anna
  • 22 luglio – Walter Ricci , Neapolis Mambo Caserma Tofano
  • 27 luglio – Noa – Caserma Tofano
  • 30 luglio – Eduardo De Crescenzo – Caserma Tofano

Abbonamento:

È possibile prenotare l’abbonamento ai concerti in programma presso la Caserma Tofano nelle seguenti date:

  • 5 luglio – Incognito
  • 7 luglio – Paolo Fresu Devil Quartet
  • 12 luglio – Ron
  • 27 luglio – Noa
  • 30 luglio – Eduardo De Crescenzo

Prenotazioni disponibili sulla piattaforma POSTO RISERVATO

Informazioni utili:

Apertura accessi: ore 20:30
Inizio concerti: ore 21:30

Sede dei concerti in abbonamento:
Caserma Tofano
Via Francesco Solimena
Nocera Inferiore (SA)