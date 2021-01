No Need To Travel, è uscito il nuovo album di Make Up Your Mind

Sei brani intensi e ispirati, un viaggio di note ed emozioni che regala scenari sonori e scava nell’animo dell’ascoltatore, questo in sintesi il nuovo lavoro dal titolo No Need To Travel di Make Up Your Mind, monicker dietro il quale si cela il chitarrista e mastermind Simone Marsilio, in uscita oggi per Volcano Records & Promotion.

In un periodo di impossibilità di spostamenti e viaggi di piacere, la musica riesce a regalare emozioni ed esperienze nonostante la forzata staticità e Marsilio tesse melodie e piani sonori variegati in cui la chitarra non è l’unica protagonista. Sei canzoni a tutto tondo che non possono lasciare indifferenti tutti gli amanti della buona musica e del rock.

Ascolta No Need To Travel

https://open.spotify.com/album/4ak1w9wowkDAHuwX6KmWGO?si=-x3pxmqLS6Sr5yW1kcB9hw

Per maggiori informazioni

www.volcanopromotion.com

www.facebook.com/makeupyourmindband