No Good – Halloween Freak

La punk band italiana No Good nasce ad agosto del 2019. Luca (voce e chitarra) e Tony (batteria) sono i primi ad unirsi per creare il primo progetto ufficiale un anno dopo: “Storia di Anonima Controtentenza”, un album di 9 tracce e non solo.. Con l’arrivo di Juan Powers (basso) e Heroes Nakamura (chitarra) i No Good sono al completo. Dopo un periodo di silenzio a causa di un evento inaspettato che colpisce la giovane band, i No Good tornano in pista seppur con una formazione leggermente modificata – Lorenzo Buttà prende parte agli ultimi concerti. Fanno ritorno in quella che chiamano “family” , quel pubblico che fin’ora li ha sostenuti con affetto. “Halloween Freak” registrato molto tempo prima, diventa in qualche modo il brano di risveglio.

https://songwhip.com/nogood/halloween-freak

https://youtu.be/82ol-p3FY48