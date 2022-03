“’Nmiezo a niente” è il nuovo singolo dei Foja feat. Enzo Gragnaniello

ESCE OGGI MERCOLEDÌ 2 MARZO

“‘NMIEZO A NIENTE” FEAT. ENZO GRAGNANIELLO

IL NUOVO SINGOLO E VIDEO DEI FOJA

(Etichetta Fullheads / Believe Digital)





Esce oggi “’Nmiezo a niente”, il nuovo singolo dei Foja. Il brano vede la partecipazione straordinaria di Enzo Gragnaniello ed è un ulteriore passo di avvicinamento all’uscita del nuovo album, il prossimo aprile.



https://www.youtube.com/watch?v=fbYYtGwf_WM



Link al Lyric Video su youtube:

Dario Sansone, leader dei Foja, parla così del brano: “’Nmiezo a niente” è una canzone profonda come il mare, è un viaggio sotterraneo nelle nostre coscienze, una riflessione sulle nostre effimere necessità, sull’infanzia tradita, sulla eterna migranza delle anime. La band è accompagnata dalla voce ruvida come la pietra lavica di Enzo Gragnaniello, cantore dell’immateriale, poeta della nostra città a cui è legata da una linea di sangue musicale dove tradizione e sperimentazione si incontrano.”

E proprio Gragnaniello afferma: “Quando ho ascoltato “‘Nmiezo a niente” ho sentito qualcosa di profondo, che si avvicinava anche musicalmente alle mie corde vocali. Non ho avuto dubbi ed ho accettato subito di partecipare a questo duetto.“

I Foja sono fra i principali esponenti di un nuovo sound che, partendo da un forte legame con la tradizione folk napoletana, si arricchisce di contenuti e suoni contemporanei. Hanno realizzato tre album in studio e partecipato a diverse colonne sonore di lungometraggi di animazione, fra cui spiccano le canzoni realizzate per “L’Arte della felicità” e “Gatta Cenerentola”, entrambe candidate al David di Donatello come migliore canzone originale. Hanno suonato al Teatro San Carlo, diretti da Franco Dragone del Cirque du Soleil, e portato seimila persone a Castel Sant’Elmo. Vantano collaborazioni con artisti internazionali come Pauline Croze, La Pegatina, Shaun Ferguson, Weslie, Black Noyze, Alejandro Romero.

Nell’ultimo anno la band ha già rilasciato quattro nuove canzoni, un percorso alla scoperta delle molte anime che compongono il nuovo disco:

Addò se va’: Link al videoclip del brano ‘’: www.youtube.com/watch?v=QlgTjj6-pLo

Link al videoclip del brano ‘Tu’: www.youtube.com/watch?v=kDe_7pcdDuc



Link al videoclip del brano ‘A mano ‘e D10S’ feat. Alejandro Romero: www.youtube.com/watch?v=TT3lrAEjmrs

Duje Comme Nuje’: Link al videoclip del brano “’: www.youtube.com/watch?v=Su0hg5ggozo









Crediti brano:

‘NMIEZO A NIENTE feat. ENZO GRAGNANIELLO

(D. Sansone)

Prod. Artistica: Dario Sansone, Luigi Scialdone e Daniele Chessa

Dario Sansone: Voce, Cori, Synth

Enzo Gragnaniello: Voce

Giuliano Falcone: Basso

Ennio Frongillo: Chitarra Elettrica

Luigi Scialdone: Chitarra Classica, Tres Cubano

Giovanni Schiattarella: Batteria

Violino: Caterina Bianco

Daniele Chessa: Drum Programming

Mix: Stefano Formato

Etichetta: Full Heads

Edizioni musicali: Graf Srl



Management: Luciano Chirico – edizionigraf@gmail.com

Booking – Gabriele Fiorentino – booking@fullheads.it

Ufficio Stampa e promozione: Big Time – pressoff@bigtimeweb.it

Ufficio Stampa Full Heads: Giulio Di Donna – giulio@hungrypromotion.it

Produzione Esecutiva: Luciano Chirico

Illustrazioni: Alessandro Rak

Progetto Grafico: Giuseppe Boccia

Il Lyric Video di “’Nmiezo a niente” è a cura di Valentina Galluccio

