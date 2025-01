“Niente di speciale” è il nuovo singolo di angelae

Disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 gennaio 2025 il nuovo singolo di angelae, alter-ego artistico della cantautrice padovana classe 1990 Angela Zanonato. “Niente di speciale” è un nuovo brano che ci accompagna verso un album che vedrà prossimamente la luce e che ci racconta un profondo desiderio di rinascita che tutti abbiamo conosciuto almeno una volta.

Niente di speciale è un brano che racchiude una grande voglia di rinascita, nonostante racconti il sentirsi tanto insignificanti da non provare più emozioni, ha dentro di sé la vita che gorgoglia, come uno specchio d’acqua immobile sotto cui si muovono instancabili le correnti, “sono morta, sono viva, sono sempre un’altra cosa” Scopri il brano su SPOTIFY

Autore: Angela Zanonato Compositori: Andrea Barin, Vittorio Ferraresi, Adelaide Garbin, Emanuele Vassalli, Angela Zanonato Produttore artistico: A2 RECORDS

BIO:

angelae, nome d’arte di Angela Zanonato, cantautrice padovana classe 1990, coniuga l’attenzione al testo e l’interpretazione cantautorale con un sound che spazia tra l’electro-pop e l’R’n’B, approcciando in maniera giocosa la produzione delle voci e le forme scelte per i brani. Influenzata dall’ascolto dei grandi cantautori italiani, inizia a scrivere i primi testi spinta dalla necessità di comunicare e di analizzare, in maniera quasi chirurgica, le emozioni e i rapporti umani.

L’incontro provvidenziale con Andrea Barin, che da lì in avanti entra nel progetto e partecipa ad ogni produzione, l’ha spinta nel 2018 a portare in studio il suo primo album di inediti “angelae”. In collaborazione con Alka Record Label esce, nel maggio 2021, “Passi Piccolissimi” EP prodotto da Michele Guberti che di fatto segna un netto cambio nel sound del progetto.

Nel 2022 il sodalizio con Anthill Booking porta l’artista in giro per l’Italia con oltre 40 concerti, l’anno si conclude con la partecipazione di angelae come finalista del Premio Bianca D’Aponte 2022. Esce il 21 aprile 2023 “Sassolini” l’ultimo album da cui sono estratti i singoli “La casetta in Canadà” e “Punto Gi” con cui la cantautrice vince il premio Onda Rosa Indipendente 2023. L’artista è ora impegnata in studio di registrazione per la realizzazione di un nuovo lavoro, il primo singolo “La giostra” è uscito il 28 agosto, a cui sono seguiti “Più male di così” e “Pensiero confortevole”.

