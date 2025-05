Niccolò Fabi pubblica il nuovo album “Libertà negli occhi”

“Libertà negli occhi”: il nuovo album di Niccolò Fabi nato tra le montagne

Dieci giorni di isolamento in una baita di montagna, insieme a un gruppo ristretto di amici musicisti, per creare un’atmosfera unica e dare vita, ancora una volta, a una musica autentica e significativa. Così è nato “Libertà negli occhi”, il nuovo album di Niccolò Fabi.

Un progetto prezioso e originale, a partire dal formato con cui viene proposto: non solo in vinile, ma soprattutto in CD, contenuto all’interno di un vero e proprio libro fotografico. Un oggetto speciale che racconta visivamente l’esperienza vissuta: un percorso artistico più che un semplice disco.

Niccolò Fabi con il brano “L’amore capita”, scava nelle profondità dell’animo umano con la delicatezza e l’introspezione che da sempre caratterizzano la sua poetica:

Durante il ritiro in Trentino, Fabi si è circondato di musicisti e amici fidati per dare forma alle sue idee. Innanzitutto Roberto Angelini, cantautore e compagno di viaggio musicale da oltre vent’anni; il cantautore Alberto Bianco; Filippo Cornaglia, batterista con cui collabora da quasi dieci anni; Emma Nolde, giovane promessa del cantautorato italiano; e Cesare Augusto Giorgini, cantautore e producer conosciuto durante l’esperienza all’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini.

“Era un equipaggio da scegliere con cura,” racconta Fabi, “perché sarebbe stata una sorta di vacanza, quasi come stare in barca: una convivenza forzata in uno spazio molto piccolo.”

In quel contesto raccolto, Fabi ha condiviso con il gruppo il materiale scritto fino ad allora, lasciando che si trasformasse e prendesse forma attraverso la collaborazione.

Le prossime tappe dell’Instore Tour

“Libertà negli occhi” verrà presentato in tutta Italia attraverso una serie di incontri con il pubblico, organizzati in collaborazione con Feltrinelli Librerie. Un’occasione per dialogare direttamente con l’artista e approfondire il nuovo lavoro:

19 maggio – Milano (BASE – ore 18:30)

– Milano (BASE – ore 18:30) 20 maggio – Torino (Circolo dei Lettori – ore 21:00)

– Torino (Circolo dei Lettori – ore 21:00) 21 maggio – Catania (Feltrinelli, via Etnea – ore 18:00)

– Catania (Feltrinelli, via Etnea – ore 18:00) 22 maggio – Palermo (Arci Tavola Tonda, Cantieri Culturali della Zisa – ore 18:00)

– Palermo (Arci Tavola Tonda, Cantieri Culturali della Zisa – ore 18:00) 23 maggio – Napoli (FOQUS, Fondazione Quartieri Spagnoli – ore 18:00)

– 24 maggio – Bari (Feltrinelli, via Melo – ore 18:00)

– Bari (Feltrinelli, via Melo – ore 18:00) 25 maggio – Taranto (Spazioporto – ore 19:00)

– Taranto (Spazioporto – ore 19:00) 28 maggio – Venezia (Combo – ore 19:00)

– Venezia (Combo – ore 19:00) 31 maggio – Cagliari (Exma – ore 17:00)

Per maggiori informazioni e modalità di accesso: www.niccolofabi.it

Concerto speciale in Trentino

Dopo gli incontri dell’Instore Tour, sabato 14 giugno, Niccolò Fabi presenterà dal vivo per la prima volta il nuovo album con un concerto speciale immerso nella natura, nei luoghi che hanno ispirato la nascita del disco.

Vermiglio (TN), Località Palù

Ore 15:00 – Ingresso gratuito

Un’occasione unica per ascoltare “Libertà negli occhi” lì dove è nato, tra le montagne del Trentino.