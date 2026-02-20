Niccolò Fabi in concerto a Caserta: info e biglietti per il Tour Estivo 2026

Dopo il trionfale tour teatrale, Niccolò Fabi annuncia il suo ritorno dal vivo con una serie di imperdibili concerti estivi nelle rassegne più prestigiose d’Italia. L’appuntamento per i fan campani è fissato per sabato 13 giugno 2026 al Belvedere di San Leucio a Caserta, per quello che sarà l’unico live dell’artista in Campania.

Il tour segue l’uscita dell’ultimo acclamato album “Libertà negli occhi”, un disco nato dall’intimità di una baita di montagna e già diventato un punto di riferimento per la canzone d’autore contemporanea.

Biglietti Niccolò Fabi a Caserta: quando e dove acquistarli

Le prevendite per la data di Caserta e per le altre tappe del tour estivo aprono ufficialmente:

Data e ora: Giovedì 19 febbraio 2026, ore 16:00

Punto vendita ufficiale: Magellano Concerti e circuiti autorizzati (Ticketone).

Lo spettacolo: tra “Libertà negli occhi” e i grandi successi

Il live di Niccolò Fabi è un’esperienza che unisce delicatezza e intensità, arricchita da un sound internazionale che mescola psichedelia ed elettronica. Insieme a lui sul palco ci saranno gli storici compagni di viaggio: Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, ai quali si aggiungono Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale.

La scaletta e il nuovo album

Oltre ai classici che hanno segnato generazioni, Niccolò presenterà i brani di “Libertà negli occhi”, tra cui:

“Alba” : un mix di post-rock e ambient.

“L’amore Capita” : il racconto di un amore maturo con una lunga coda strumentale.

“Il silenzio del mattino”: l’ultimo inedito pubblicato con un suggestivo video live (guarda il video qui).

Niccolò Fabi live al Belvedere di San Leucio: i dettagli

Data: Sabato 13 giugno 2026

Location: Belvedere di San Leucio (Caserta)

Carattere dell’evento: Unico concerto in Campania

Il concerto si preannuncia come un incontro magico sotto le stelle, in una cornice che esalta la riflessione e la partecipazione collettiva tipica dei live del cantautore romano.