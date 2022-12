NeVRuZ: Tunnel Di Follia è il nuovo video ufficiale

Ultimo estratto e capitolo conclusivo del viaggio del suo album Il mio nome è nessuno, NeVRuZ presenta il video ufficiale del singolo Tunnel di follia. Fuori per Molto Recordings in collaborazione con Maninalto! Records, si tratta della terza traccia nella tracklist del disco dell’artista già noto al grande pubblico per il suo terzo posto alla quarta edizione di XFactor, che inoltre collabora dal vivo in veste di cantante dal 2018 anche con gli SkiAntoS con lo spettacolo SkiAntoS feat. NeVRuZ.

Tunnel di follia è un brano che nasce dall’incontro artistico con il primo allievo di NeVRuZ nonché coautore del testo, Paolo Neri, in un periodo dove l’artista stava esplorando e cercando di spingere la propria voce oltre i limiti, mediante gli studi compiuti dal Maestro della Voce Demetrio Stratos. “Mi piaceva l’idea e immaginavo cosa avrebbe potuto fare Stratos se avesse potuto incontrare il genere new wave degli anni ’80, come quello dei Krisma”, racconta NeVRuZ.

Il brano ha una dinamica volutamente spinta al massimo, proprio per infondere all’ascoltatore quella sensazione di ritrovarsi di colpo catapultati in un tunnel e ad alta velocità, immagine che rispecchia la società in cui viviamo. Il testo, ermetico e volutamente simbolico, descrive, tramite una metafora con una storia d’amore problematica e sull’orlo del baratro, l’alienazione e l’emarginazione delle persone più sensibili che si ritrovano a scontrarsi con un mondo sempre più apatico, finto e distopico. Un mondo che le spinge al totale rifiuto dell’omologazione, trovando pace solo nell’Amore per l’arte, anche quando quest’ultima sia sovente incompresa. “Più che nel “dove”, confido di più nel “a chi” possa arrivare questo pezzo, ossia a tutti coloro che si sentiranno riconosciuti, raccontati e finalmente compresi attraverso questo brano”, conclude NeVRuZ.