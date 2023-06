Esce ufficialmente venerdì 26 maggio 2023 per Take Away Studios L’alieno, il brano con cui NeVRuZ è stato selezionato per la finale di Una Voce per San Marino che lo scorso febbraio ha indicato l’artista partecipante all’Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino. L’alieno è un brano intenso per il messaggio e le emozioni che l’artista mette in musica, e allo stesso tempo accessibile e universale per tutti gli ascoltatori che hanno a cuore la musica fatta con l’anima.

Ne L’alieno, NeVRuZ ci dice che dobbiamo poter immaginare e sperare in una collettività migliore di quella che viviamo oggi. Un brano in cui in tre minuti l’artista ci fa ripercorrere tutta la nostra vita e in cui si giunge anche alla morte, per scoprire chi siamo e trovare magari la voce dalle stelle di chi ha fatto parte della nostra vita ma ora non c’è più. “Forse è la canzone di tutti e tutte coloro che non si sentono appartenere a questo mondo, di coloro che si sentono o sanno che semplicemente sono diversi, o forse di quelli a cui l’infanzia è stata strappata con violenza“, racconta NeVRuZ.

“Un giorno mi capitò sotto gli occhi l’immagine di un bambino che avrà avuto forse 3 anni e stringeva un aeroplanino tra le braccia. Giaceva inerte ricoperto di polvere e macerie a causa di un bombardamento. Ho provato subito un senso di rabbia e disgusto per il genere umano. Mi sono detto ‘voglio dare voce a quel bambino che è morto a causa della guerra‘. L’Alieno è la sua voce che si rivolge all’umanità. Il bambino è morto, ma non è stato davvero ucciso: è diventato un Alieno perché non può appartenere al nostro pianeta che con lui è stato così crudele. Ora il suo sogno di volare finalmente si è realizzato: non guida un aeroplano come aveva sognato sulla terra, ma è diventato il capitano di una nave spaziale”.