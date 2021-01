NeRoss – Grigio

NeRoss vive in un mondo Urban, fatto di suoni e melodie molto orecchiabili. Si distingue per i suoi testi molto veritieri e corposi. Il 15 Gennaio 2021 pubblica “Grigio”, il suo primo singolo ufficiale. Non ci stupiremmo se dopo il primo ascolto vi ritrovaste a cantare la sua canzone. Provare per credere!

ASCOLTA GRIGIO

https://bit.ly/3nKfEOU

GUARDA IL VIDEO (A PARTIRE DAL 18 GENNAIO 2021)

https://youtu.be/_GSmbBQlYSM

