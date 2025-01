Nero Nelson in uscita il nuovo attesissimo terzo album

A dieci anni dal suo ultimo lavoro discografico, il cantautore e artista napoletano Nero Nelson torna con il suo attesissimo terzo album, “Canzoni per tornare insieme o lasciarsi per sempre”, pubblicato da Phonotype, la più antica casa discografica italiana.

Dodici brani inediti, scritti e raccolti con la consueta sensibilità, ironia e intelligenza che contraddistinguono Nelson, compongono questo album dichiaratamente legato alla tradizione della canzone d’autore napoletana, ma con uno sguardo rivolto al mondo.

Prodotto e arrangiato da Gnut, con partecipazioni straordinarie di Raiz e Tartaglia, l’album è stato registrato nello storico Auditorium Novecento nel cuore di Napoli. La collaborazione con Gnut, già compagno di palco negli anni del Cabaret Portalba e del progetto Capitan Capitone e i fratelli della Costa, rappresenta il cuore pulsante del disco.

Afferma Nero Nelson:

«Claudio Gnut è una persona che rispetta profondamente il dolore, tanto da non fingere mai per venderti una canzone. Ogni pezzo di questo album è nato dalla nostra sintonia, fatta di silenzi, musica e una sincera condivisione artistica».

Dopo i suoi primi due album – Robin Hood (Finto, ricco e comunista) (2012) e Outsider (2015) – Nero Nelson ha dedicato l’ultimo decennio al mondo del cinema, collezionando riconoscimenti prestigiosi.

Tra i suoi successi:

Nelson descrive il processo creativo nell’ambiente unico di Phonotype:

«Lavorare in Phonotype è un’esperienza straordinaria. Qui si respira la storia della musica, come se i fantasmi degli artisti del passato ti consigliassero e approvassero il tuo lavoro. Napoli, con le sue mille contraddizioni, è sempre dentro di me, in ogni cosa che faccio».