Neri per Caso, Oblivion, Rebel Bit a Roma l’8 e 9 novembre

Neri per Caso, Oblivion, Rebel Bit ed altri artisti, che usano la voce come strumento musicale, saranno i protagonisti della maratona sonora VokalFest 2025.

Antico, naturale e istintivo, il canto nasce con l’uomo, come forma primordiale di espressione e comunicazione. Prima ancora delle parole, c’erano i suoni: l’imitazione della natura, il battito delle mani, i colpi sul petto. Il corpo stesso era strumento ritmico, tracciando le prime forme musicali della storia.

Il programma

Il VokalFest 2025 accoglie ospiti di rilievo come Neri per Caso e Oblivion, celebrando la polifonia vocale e la musica a cappella come linguaggio universale, capace di unire differenze e generare armonie condivise.

Due giornate di concerti, ma anche talk e laboratori aperti al pubblico, per esplorare la voce in tutte le sue sfumature.

Sabato 8 novembre

A inaugurare il festival saranno i Neri per Caso, il gruppo a cappella più celebre d’Italia, noti per le partecipazioni a Sanremo e per i loro progetti televisivi, tra cui la recente avventura con il Gialappa’s Show su LA8.

Nella stessa giornata saliranno sul palco anche gli Anonima Armonisti, protagonisti della scena vocale romana, con la loro inconfondibile ironia e raffinatezza armonica.

Domenica 9 novembre

La seconda giornata sarà una festa collettiva dedicata alla voce in tutte le sue forme:

– le incursioni teatrali e vocali degli Oblivion,

– la ricerca ritmica ed elettronica dei Rebel Bit,

– il gospel dei Tibur Community Gospel Choir diretti da Gianluigi Zucchi,

– la musica popolare italiana del Coro Cantering diretto da Dodo Versino,

– i giovanissimi del 4Joy di Savigliano (Cuneo), diretti da Dario Piumatti,

– il Coro Musicanova, vincitore di numerosi concorsi internazionali di polifonia sacra, diretto da Fabrizio Barchi,

– l’Har(d)Coro, coro del centro culturale Zalib (I Municipio di Roma), diretto da Nadya Borzak,

– e il Minuscolo Spazio Vocale, dodicetto diretto da Filippo Stefanelli.

Informazioni utili

Spazio Rossellini – Via della Vasca Navale, 58 – Roma

Come raggiungerci:

• Bus: linee 170, 669, 766, 792 (fermate Pincherle/Parravano, Marconi/Bortolotti)

• Metro: linea B, stazioni Marconi o San Paolo

• In bici: breve tratto di ciclabile da via Cristoforo Colombo verso viale Marconi

️ Biglietti: 12–25 €

Disponibili online su Ticketone.