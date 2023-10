“Nel Paese delle Meraviglie”: Daniela Mastrandrea pubblica un nuovo EP ispirato ad Alice

Daniela Mastrandrea pubblica Nel paese delle meraviglie un EP di due brani, disponibile dal 20 ottobre 2023 su tutte le principali piattaforme di streaming e download, ispirato alle sorelle Scappini, Alice e Agnese.

Reduce dal successo dell’Album Duo registrato con l’amico e collega Michele Paternoster, la Mastrandrea con Nel paese delle meraviglie, regala agli ascoltatori un lavoro dalla compagine orchestrale.

Trasformando le vocali del nome ALICE in note musicali, la pianista e compositrice racconta di aver ottenuto due gruppi di note: il primo discendente (fa-mi-re), il secondo ascendente (la-si-re).

I due gruppi, sovrapposti e combinati tra loro, creano e ricreano, in partitura e all’udito, l’effetto di farfalle che si rincorrono. Il brano Il Brucaliffo ha spontaneamente dato origine a un secondo brano intitolato Nel paese delle meraviglie che dà il titolo all’EP.

Guarda il video de Il Brucaliffo:

«La musica è strettamente correlata alla vita. Concepita e contemplata in tal senso – spiega la compositrice – apre finestre sempre nuove e diverse sul mondo e dentro noi stessi, illustrando molteplici prospettive e possibilità. In quest’ottica è possibile scrivere cose sempre nuove e diverse: dal duo all’orchestra, dal jazz alla classica. Nel paese delle meraviglie descrive un mondo fatato che appartiene a ciascuno di noi, accessibile solo alla fantasia, attraverso il quale è possibile entrare in contatto con noi stessi».

Guarda il video de Nel paese delle meraviglie:

Nessun titolo sarebbe più azzeccato, data la leggerezza del tema trattato unito al nome Alice. Manca solo da scoprire chi è la Alice in questione. Circa tre mesi fa, a Legnano si è tenuto il TED Talk, nel quale la dott.ssa Agnese Scappini, condividendo la sua storia e in particolar modo il rapporto con sua sorella Alice, ha trattato il tema della leggerezza (trovi il video qui: https://shorturl.at/fvEK4).

Il modo in cui Alice sale sul palco per trovare rifugio nella sorella, ha colpito Daniela Mastrandrea, la quale ha sentito la piacevole urgenza di omaggiare le due sorelle, unite da un rapporto speciale, forse non descrivibile a parole ma decisamente rappresentabile attraverso la musica.

Ascolta il disco su Spotify:

L’EP Nel paese delle meraviglie di Daniela Mastrandrea è disponibile su tutte le piattaforme digitali a questo link: https://lnkfi.re/nelpaesedellemeraviglie.

Daniela Mastrandrea, biografia

A sette anni Daniela Mastrandrea comincia lo studio del pianoforte e a nove compone i suoi primi pezzi. Si diploma in pianoforte affiancando gli studi di composizione.

Si esibisce in numerosi festival e rassegne musicali come Piano City Milano, Festival Argojazz, Time Zones, Fasano Musica, Bari In Jazz, Experimenta e altri.

È vincitrice di diversi concorsi internazionali di composizione, premi e contest musicali, tra i quali Web Talent V.I.T.A. di Believe Digital, Fondazione Estro musicale, Premio Argojazz, Digital Contest Kleisma e L’artista che non c’era e altri.

Tra le sue composizioni premiate: Indesiderabile Tenerezza, Luci e Ombre, La Besana e Mondi Paralleli, ospite su “Radio Classica”, recensito da “La Gazzetta del Mezzogiorno”, il “Corriere del Mezzogiorno”, il “Nuovo Quotidiano di Puglia”, “MAT2020”, “SOund36” e classificatosi tra le migliori proposte del 2020.

Ha all’attivo centocinquantasette composizioni pubblicate tra album e singoli: dal duo all’orchestra, dal jazz alla classica. Per citarne alcuni: Volo di Gabbiani (2005), Fluide Risonanze (2016), Lo Specchio (2018), Singoli 2019, Mondi Paralleli (2020) Solstitium e Riflessi (2021).

Ha recentemente inciso Duo, album per pianoforte e contrabbasso, in uscita nei prossimi mesi.

Social, streaming e Contatti