NEGRITA live – Tour In Teatro 2025 a Bari (17 novembre) e Lecce (18 novembre)

I NEGRITA, si esibiranno in formazione completa sui prestigiosi palchi del Teatro Petruzzelli di Bari e del Politeama Greco di Lecce, con il loro CANZONI PER ANNI SPIETATI TOUR IN TEATRO 2025.

17.11 Bari, Teatro Petruzzelli

18.11 Lecce, Teatro Politeama Greco

Un’occasione imperdibile per ascoltare dal vivo i brani dell’ultimo disco CANZONI PER ANNI SPIETATI, un concept album pubblicato lo scorso marzo a sette anni di distanza dal precedente lavoro in studio. Il disco include i singoli “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, “Noi Siamo Gli Altri” e “Nel blu (Lettera ai Padroni della Terra)”, insieme ai grandi successi che hanno fatto la storia della rock band italiana.

Guarda il video Noi siamo gli altri

Biglietti.

I biglietti per questi 2 appuntamenti sono disponibili in prevendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e nei circuiti autorizzati.

Biografia NEGRITA

Il percorso dei Negrita ha preso il via il 10 marzo 1994 con l’uscita dell’album d’esordio NEGRITA. Da allora la band ha saputo innovare e sorprendere, pubblicando 9 album in studio, 3 album live e una serie di hit che hanno segnato intere generazioni. Brani come “Cambio”, “Ehi Negrita”, “Mama Mae”, “Rotolando verso sud”, “Gioia Infinita”, “Ho Imparato a Sognare”, “Magnolia”, “A modo mio” e “In Ogni Atomo” testimoniano una carriera prolifica e influente.

A questi successi si aggiungono i brani del nuovo album, tra cui il primo estratto “Non Esistono Innocenti Amico Mio”, che riflette l’impegno del gruppo nel trattare temi profondi e attuali, con uno sguardo critico sul mondo e le sue contraddizioni. Un brano che colpisce per la sua carica emotiva, capace di spingere l’ascoltatore a guardare in faccia verità scomode.

Il secondo singolo, “Noi Siamo gli Altri”, rappresenta un vero manifesto del concept album: un’ode alla resistenza e alla ricerca dell’autenticità, che esprime pienamente chi sono i Negrita e cosa vogliono comunicare.