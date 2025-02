NEGRITA – Il nuovo album è CANZONI PER ANNI SPIETATI

I Negrita annunciano l’uscita del loro nuovo album, “Canzoni Per Anni Spietati”, preceduta dall’uscita dei due singoli, “Non Esistono Innocenti Amico Mio” e “Noi Siamo Gli Altri”, e che sarà disponibile dal 28 marzo 2025.

In primo luogo, il disco segna un nuovo capitolo artistico per la band quello di “concept album” e rappresenta un autentico atto di libertà creativa e di pensiero, dopo sette anni di distanza dall’ultimo lavoro in studio.

Inoltre, per impreziosire l’annuncio, i Negrita svelano anche la copertina del nuovo album, con una scelta grafica che si distingue per la sua essenzialità e potenza comunicativa. Infatti, la copertina del disco, rappresenta una scelta grafica essenziale ma di forte impatto. Nessuna immagine, solo parole.

Incontro di benvenuto (Meet & Greet)

I Negrita organizzano un esclusivo Meet & Greet in occasione del “Negrita – Canzoni Per Anni Spietati Tour” e le persone che avranno effettuato il pre-order dell’album in qualsiasi formato sullo shop di Universal Music e avranno acquistato un biglietto per una delle date tour potranno partecipare all’evento.

Maggiori informazioni al link.

Il brano “Noi Siamo Gli Altri” pubblicato il 17 gennaio, è una ballata profonda e viscerale che celebra l’autenticità e la libertà di pensiero.

Video del brano Noi siamo gli altri

Il calendario dei concerti dal vivo prodotto e organizzato da MC2Live:

08/04/2025 – Roma – Atlantico

09/04/2025 – Napoli – Casa Della Musica

12/04/2025 – Ravenna – GNX Arena

13/04/2025 – Milano – Alcatraz

15/04/2025 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

16/04/2025 – Venaria (To) – Teatro Concordia

18/04/2025 – Brescia – Teatro Clerici

19/04/2025 – Padova – Gran Teatro Geox

24/04/2025 – Rovereto (TN) – Palasport

01/05/2025 – Nonantola (Mo) – Vox Club

02/05/2025 – Nonantola (Mo) – Vox Club – sold out!