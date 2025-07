NEGRITA acoustic trio – Sui Sentieri degli Dei (Agerola-SA)

I Negrita in concerto ad Agerola: un’esibizione acustica sotto le stelle

Mercoledì 30 luglio alle ore 21:00, i Negrita si esibiranno in uno speciale concerto acustico presso il Parco Colonia Montana di Agerola. L’evento vedrà anche la partecipazione di Gianmaurizio Foderaro e sarà a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il concerto si inserisce nell’ambito della quattordicesima edizione del festival “Sui Sentieri degli Dei 2025 – Festival dell’Alta Costiera Amalfitana”, in programma ad Agerola fino al 14 settembre 2025. Si tratta di uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’estate italiana, capace di fondere il meglio dello spettacolo dal vivo con la magia del paesaggio naturale.

In questo scenario unico, il festival trasforma la bellezza della Costiera Amalfitana in un vero e proprio palcoscenico naturale per concerti, teatro e poesia.

Il calendario degli eventi:

Oltre ai Negrita, il cartellone di quest’anno include artisti del calibro di:

Arisa, Walter Ricci, ‘A67 e Cristina Donadio, Mariano Rigillo, Erri De Luca, Pino Imperatore, Enzo Decaro & Anema, Peppe Servillo & Cristiano Califano, Daniele Silvestri, La Rappresentante di Lista, Simona Molinari, Giò Di Tonno, Chiara Galiazzo, Fausto Leali, Aosta Classica Big Band feat. Mario Biondi, Amara, Grazia Di Michele, Claudia Campagnola con Antonio Carluccio e Luca Scorziello, Raffaele Gaizo, Marco Ferradini e Mr. Rain.

I concerti si terranno alle ore 21:00 in due suggestive location:

Parco Colonia Montana (1.300 posti)

Belvedere Punta Corona (300 posti)

Entrambi gli eventi saranno presentati da Gianmaurizio Foderaro.

Il teatro troverà invece spazio in una nuova e affascinante sede: un anfiteatro immerso nel verde, adiacente alle Cantine Marisa Cuomo, eccellenza dell’enologia italiana a livello internazionale.

Il Festival “Sui Sentieri degli Dei” rappresenta un’occasione unica per riscoprire un territorio che ha fatto della bellezza e dell’accoglienza la propria vocazione.

Promosso dal Comune di Agerola, con il sostegno della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, e in collaborazione con realtà culturali e istituzionali come Scabec, Palazzo Acampora e il Campus Principe di Napoli, il festival è cresciuto negli anni fino a diventare una vetrina d’eccellenza per la promozione turistica e culturale dell’intera area.

Per il programma completo degli eventi, visita:

https://www.proagerola.it/eventi/sui-sentieri-degli-dei