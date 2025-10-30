Negramaro: unica data in Campania alla Reggia di Caserta il 4 settembre 2026 per Una storia ancora semplice Tour

NEGRAMARO – “UNA STORIA ANCORA SEMPLICE TOUR 2026”

Venerdì 4 settembre 2026 – ore 21.00

Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone

Unica data in Campania – XI edizione di Un’Estate da Belvedere – Reggia Session

I Negramaro tornano dal vivo nell’estate 2026 con “Una storia ancora semplice”, un tour che celebra vent’anni di carriera e chiude un ciclo artistico prima di una lunga pausa.

La band salentina sarà protagonista venerdì 4 settembre alla Reggia di Caserta, in unica tappa campana, per un appuntamento che si preannuncia come una grande festa collettiva.

Le prevendite per il concerto di Caserta saranno disponibili su ticketone.it a partire da giovedì 30 ottobre alle ore 18.00.

Un tour celebrativo prima della pausa

Dopo un anno di trionfi e il successo del tour nei palasport, i Negramaro tornano ai grandi festival all’aperto con un viaggio che attraverserà l’Italia da giugno a settembre 2026.

“Una storia ancora semplice” è un tour speciale, pensato come un abbraccio ai fan che da vent’anni accompagnano la band. In scaletta, le canzoni che hanno segnato la loro storia:

Mentre tutto scorre, Estate, Meraviglioso, Solo 3 minuti, Casa 69, Free Love e molti altri successi che hanno fatto vibrare generazioni di ascoltatori.

Negramaro live: vent’anni di musica e amicizia

Dagli esordi nei primi anni Duemila fino ai palchi più importanti d’Italia, i Negramaro hanno costruito una carriera costellata di record:

8 album in studio , 1 live e 1 raccolta di successi

Certificazioni multiplatino e milioni di streaming

Due docu-film e un impatto unico nella scena pop-rock italiana

La loro è una storia di amicizia e libertà creativa, iniziata tra i banchi dell’università e cresciuta sotto l’ala di Caterina Caselli e dell’etichetta Sugar. Vent’anni dopo, “Una storia ancora semplice” è il titolo perfetto per un viaggio che chiude un cerchio, tra nostalgia, energia e riconoscenza verso il proprio pubblico.

Un’estate di grandi eventi alla Reggia di Caserta

Il concerto dei Negramaro si inserisce nella programmazione dell’XI edizione di “Un’Estate da Belvedere – Reggia Session”, che animerà Piazza Carlo di Borbone per tutta l’estate 2026 con artisti di primo piano.

Tra i nomi già annunciati: Gigi D’Alessio (8–21 giugno), Olly (3 luglio), Luché (11 luglio), Caparezza (5 settembre), Claudio Baglioni (11 e 12 settembre).

INFORMAZIONI E CONTATTI