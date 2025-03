NEAL MORSE & THE RESONANT + THE FLOWER KINGS-unica data italiana al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (NO)

Unica data italiana per una serata imperdibile di Prog Rock

Gli appassionati di Prog Rock non possono perdersi il concerto con I Flower Kings + Neal Morse & The Resonance che si terrà a Fontaneto d’Agogna (NO) nell’unica data italiana domenica 15 giugno 2025 . In occasione del loro tour europeo, questi giganti del progressive offriranno uno spettacolo di altissimo livello, tra virtuosismo e sperimentazione.

Neal Morse & The Resonance: un nuovo capitolo musicale

Neal Morse torna in Italia con la nuova band The Resonance , per per promuovere in particolare il nuovo lavoro uscito a Novembre 2024 “No Hill for a Climber”, anticipato, tra gli altri, dallo spiazzante e geniale singolo “Thief”. Un’opera che rappresenta una fusione tra la tradizione del Prog Rock fra Spock’s Beard, King Crimson e Devin Townsend.

Polistrumentista e fondatore di progetti leggendari come Spock’s Beard, Transatlantic, Flying Colors e Neal Morse Band , Morse ha potuto contare sulla collaborazione di musicisti straordinari quali: Steve Hackett (Genesis), Roine Stolt (The Flower Kings) e Kerry Livgren (Kansas) .

Video del brano Thief

The Flower Kings: il ritorno dei maestri del Neo-Prog

Il gruppo svedese guidato dal carismatico Roine Stolt (voce e chitarra) sarà presente in Italia, per l’ultima data del loro Tour Europeo.

The Flower Kings sono molto vicini al sound di Yes, Genesis e Camel. I neo-proggers mixano classic rock, ambient, folk ed elettronica dal gusto hippie e scanzonato con un massiccio uso di mini-moog, mellotron e hammond, soprattutto nell’ultimo full lenght “Look at you now”. Con ben quindici album all’attivo e un’esperienza live mondiale tra Giappone, Stati Uniti, Canada, Sud America ed Europa i The Flower Kings si confermano una band che non delude mai né su disco, né dal vivo.

Grazie alla presenza di Neal Morse e Roine Stolt insieme in tour, è prevista inoltre l’esecuzione live di alcuni brani celebri degli stessi Transatlantic, per una serata dedicata al Progressive Rock davvero da non perdere.

Video del brano “Beginner’s Eyes”

Per maggiori informazioni e prevendita biglietti vai al sito dell’evento