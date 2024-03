NAYT in concerto al Belvedere di San Leucio (Caserta) il 18 giugno, alla IX edizione del festival Un’Estate da BelvedeRE

NAYT

Habitat Tour 2024: Romantico Finale

Martedì 18 GIUGNO 2024 ore 21.30

BELVEDERE DI SAN LEUCIO – CASERTA

UN’ESTATE DA BELVEDERE IX edizione

Dopo il tour nei club in autunno, quasi interamente sold out, Nayt annuncia nuovi live per l’estate che vanno ad aggiungersi alle date già in calendario. Gli appuntamenti dell’Habitat Tour 2024: Romantico Finale vedranno Nayt esibirsi in location d’eccezione e nei principali festival italiani, con cornici scenografiche che saranno lo sfondo di uno spettacolo che ci riporterà – questa volta all’aperto – in quello spazio speciale e sicuro che è stato il momento live del tour di Habitat.

Martedì 18 giugno si esibirà al Belvedere di San Leucio, a Caserta, nell’ambito della IX edizione del festival “Un’Estate da BelvedeRE”. I biglietti per assistere all’unico concerto in Campania, organizzata da Veragency e Trident Music, sono già in vendita su Ticketone, Ticketmaster e Go2.

Classe ’94, Nayt (al secolo William Mezzanotte) è un rapper nato a Isernia ma cresciuto a Roma che è entrato con grande determinazione nella lista delle novità più interessanti del 2018. La pubblicazione dei singoli Animal, Fame, Gli occhi della tigre e la partecipazione a Real Talk, sono solo un assaggio del nuovo capitolo della carriera dell’artista. La prima volta che l’attenzione del grande pubblico si è concentrata sulla musica di Nayt è stata con il singolo No Story, prodotto da 3D. Il sodalizio tra i due, maturato e consolidato nel tempo, ha portato all’avvicinamento del rapper alla VNT1, label fondata da 3D e di cui oggi Nayt è diventato socio e volto.

Da allora, Nayt è riuscito a costruire un percorso solido e basato sui fatti e sulla coerenza affermandosi come uno dei nomi più tecnici, prolifici e innovativi nel panorama rap italiano stringendo collaborazioni con alcuni dei massimi esponenti del genere. Il 15 marzo 2019 esce il terzo volume di Raptus, la serie di progetti a cui ha dato il via nel 2015. Il disco scala le classifiche, compresa la top 50 di Spotify, regalando a Nayt un posto di diritto tra i big della scena hip hop Italiana.

Nell’aprile del 2021 pubblica Tutto il resto è noi, singolo che insieme alle versioni in acustico di Favolacce e Passerà ha arricchito la tracklist del suo ultimo lavoro discografico.

L’8 ottobre 2021 esce Mortale, seguito la settimana successiva da La Mia Noia. Entrambi i singoli anticipano il nuovo album DOOM (VNT1 Records/in licenza per Columbia Records Italy/Sony Music Italy), pubblicato il 29 ottobre, con cui l’artista prosegue il viaggio introspettivo iniziato con MOOD, portandoci ancora più a fondo nell’animo umano e dando voce alle problematiche personali e sociali del genere umano.

Nel 2022 il suo MOOD/DOOM Live tour colleziona nove date sold out, consacrando NAYT come una delle figure più rilevanti del rap italiano. Nel 2023 pubblica il nuovo album HABITAT e successivamente l’HABITAT Tour con il quale ha collezionato dieci sold out.

PER INFORMAZIONI: tel. 335 523 5134 – concerti@veragency.com