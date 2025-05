NATALIE BERGMAN allo sPAZIO211 di Torino il 4 ottobre

La cantautrice e produttrice di Los Angeles Natalie Bergman ha pubblicato recentemente il suo secondo album solista, My Home Is Not In This World.

Il disco è stato preceduto dal singolo “Gunslinger”, accompagnato da un video cinematografico diretto da Andreas Ekelund ed interpretato dallo scrittore, regista e musicista Ian Svenonius. Il brano, un inno ipnotico dal sapore desertico, sfida i generi e offre un primo assaggio della tavolozza sonora dell’album.

My Home Is Not In This World è un lavoro profondamente radicato ma al tempo stesso fuori dal tempo: se qualcuno ricostruisse la Motown nel cuore del deserto californiano, probabilmente suonerebbe così. Registrato interamente in analogico su nastro e prodotto dal fratello e collaboratore di lunga data Elliot Bergman, l’album si compone di 12 tracce che mescolano soul gospel, malinconia country-western e grinta rock ‘n’ roll. Il tutto è filtrato attraverso l’inconfondibile timbro vocale di Natalie, autentico filo conduttore dell’opera.

«Il titolo è un omaggio al mio desiderio di un altrove», racconta Natalie.

«Rappresenta la mia volontà di non far parte di ciò che accade nel mondo digitale. Con questo disco ho cercato di essere l’antitesi di molta musica contemporanea: ci sono suoni legati alla terra e molte canzoni parlano d’amore. Allo stesso tempo, parla della mia ricerca di un posto nel mondo, anche se non ho mai sentito davvero di appartenere a questo».

Ascolta il brano Gunslinger

Programma dell’evento:

SABATO 4 OTTOBRE 2025 ore 21 – presso sPAZIO211 – VIA F. CIGNA 211, TORINO

BIGLIETTO IN PREVENDITA Euro 17,50

BIGLIETTO ALLA PORTA Euro 20,00

PREVENDITE ATTIVE SU DICE