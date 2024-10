Natalia Moskal: l’11 ottobre pubblica “Cosa vuoi da me” e vola a New York Canta

Da venerdì 11 ottobre è disponibile in digitale e in radio “Cosa vuoi da me” (Fame Art/Dischi dei Sognatori) il nuovo brano della cantautrice polacca NATALIA MOSKAL. Natalia Moskal con il brano “Cosa vuoi da me” è una dei 10 finalisti del New York Canta e il 13 ottobre si esibirà nella finalissima all’Oceana Theater di Brooklyn di New York.

“Cosa vuoi da me” di Natalia Moskal è un brano pop che mescola energia e frustrazione, catturando il caos emotivo di una relazione tormentata, un vero segno dei nostri tempi. Con un ritmo pulsante e accattivante, la canzone esplora i sentimenti contrastanti di amore e rabbia, dove il desiderio di restare si scontra con la necessità di allontanarsi. Il testo scritto da Daniele Monellini, incisivo e diretto, si muove tra momenti di vulnerabilità e sfoghi di rabbia, riflettendo il disorientamento di chi cerca di dare un senso a un legame ormai al limite. L’arrangiamento pop moderno creato da Enrico Kikko Palmosi (Emma, Laura Pausini, Giorgia, Modà, Annalisa, Alessandra Amoroso, etc), con beat coinvolgenti e synth decisi, amplifica la tensione emotiva, rendendo il brano un inno di ribellione sentimentale. Come racconta l’artista: “da quando sono bambina ho sempre sperato di vivere il sogno americano. Felicissima quindi di aver vinto questo contest e di portare la mia musica a New York su un palco così prestigioso. È la seconda volta in America nel giro di poco tempo perché negli ultimi mesi sono stata a Los Angeles con il mio produttore Kikko Palmosi per dedicarmi alla scrittura di nuovi brani fra cui anche questo nuovo singolo che presenterò a New York”.

Natalia Moskal è una cantante di origine polacca, ma anche traduttrice e proprietaria di una casa editrice. Dal 2018 vive e lavora a Milano. Finalista del concorso New York Canta 2024. Fino ad oggi ha pubblicato tre album: “Songs Of Myself” (2017), “Bunt Młodości” (2018) e “There Is a Star” (2020) e vari singoli. La sua musica spazia dal genere pop, al soul, R&B ed elettronico. Sia come musicista che come editrice di libri si concentra sulle storie delle donne, le loro esperienze, punti di forza, debolezze e battaglie quotidiane. I video dei brani “Tu vuò fa l’Americano” è “Sole ad est” sono stati nominati ai Berlin Music Video Awards. Nel 2022 l’artista ha realizzato lo spettacolo teatrale “Ieri, oggi, domani”, ispirato alla vita di Sophia Loren. Natalia continua a fare musica in Italia. Ora sta lavorando a un nuovo progetto musicale con i vari produttori italiani, ad esempio Enrico Kikko Palmosi e Zo Vivaldi.