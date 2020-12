Natale con MASH UP KULT su Globus Television

Arriva - in onda su Globus Television dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 - “Mash Up Kult”, un programma musicale scritto da Luca Bonaffini e Maurizio Ferrandini che, storicamente cantautori, non potevano non scegliere dei vinili di “illustri cantautori italiani”.

Comunicato Stampa

Natale con Mash Up Kult

Cinque puntate su Globus Television dedicate ai vinili e ai loro protagonisti

a cura di Maurizio Ferrandini e Luca Bonaffini

Il 2020 si chiude in bellezza per gli amici e gli appassionati di dischi e di arte in generale.

Arriva – in onda su Globus Television dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 – “Mash Up Kult”, un programma musicale scritto da Luca Bonaffini e Maurizio Ferrandini (quest’ultimo anche deus ex machina del format e conduttore) che, storicamente cantautori, non potevano non scegliere dei vinili di “illustri cantautori italiani”.

La trasmissione, prodotta da Long Digital Playing Srls in collaborazione con LC Comunicazione, comprende ben cinque appuntamenti nelle seguenti date: mercoledì 23, venerdì 25, mercoledì 30 dicembre 2020; venerdì 1° gennaio, mercoledì 6 gennaio 2021.

Dalla vigilia natalizia all’epifania, Mash Up Kult sfida il lockdown e il maledetto virus con le sue storie, le opinioni, i viaggi, le testimonianze dei protagonisti.

Nessuna anticipazione sui contenuti, tutti da scoprire. Quindi, dal 23 dicembre alle ore 18.00, tutti sintonizzati su Globus Television per immergersi in questa miscellanea di note, parole, pensieri e visioni che, negli anni del grande vinile, hanno reso eterna anche la musica d’autore italiana.

LINKS:

tvdream.net – https://www.tvdream.net/…/globus-television-diretta…/

Visibile anche da App per APPLE e Android: Globus Network Italia (GRATUITA).

Per Android: https://play.google.com/store/apps/details…

Per Apple IOS: https://apps.apple.com/…/globus-network…/id1515452033…

Le puntate saranno messe in rotazione anche su:

ST Europe Channel – Canale 819 del Digitale Terrestre

Ufficio Stampa LC Comunicazione

www.lccomunicazione.com

contatti.lccomunicazione@gmail.com