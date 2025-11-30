Natale a Napoli 2025 – concerti 18 e 29 dicembre 2025

Il Comune di Napoli presenta Natale a Napoli 2025, il grande cartellone di iniziative culturali che trasformerà la città in un palcoscenico diffuso dedicato all’incontro, alla bellezza e alla partecipazione.

Un programma ancora più ricco e articolato, in cui tradizione e contemporaneità si intrecciano valorizzando sia i luoghi simbolici sia le aree più periferiche. Concerti, rassegne musicali e cinematografiche, spettacoli per famiglie, laboratori e grandi eventi a ingresso gratuito animeranno tutta la città.

Tra gli ospiti attesi: Enzo Avitabile, Eugenio Bennato, Teresa De Sio, Tony Esposito, Raphael Gualazzi, Paolo Hendel, Neri Marcorè, Beth Orton, David Riondino, Carmen Souza e molti altri.

Il programma musicale prevede:

Kokoroko – Psyché – Contaminazioni & Groove

18 dicembre – Rotonda Diaz (Napoli)



Un appuntamento tra i più attesi del calendario. Napoli accoglie i Kokoroko, tra le band più innovative della scena musicale internazionale, in un evento che celebra l’incontro e la contaminazione tra le musiche del mondo e le tradizioni locali. Ad arricchire il concerto ci sarà la partecipazione speciale degli Psyché, formazione napoletana nota per la sua originale fusione di jazz, rock ed elettronica.

Informazioni sull’evento:

Sede: Rotonda Diaz (Napoli)

Rotonda Diaz (Napoli) Ingresso: libero fino a esaurimento posti

libero fino a esaurimento posti Apertura cancelli: ore 20:00

ore 20:00 Inizio concerto: ore 21:00

In caso di maltempo: Teatro Politeama, via Monte di Dio 80 (Napoli)

Infoline: 081 74362171

“Neapolitan Power – Dalle origini al futuro”

29 dicembre – PalaVesuvio Ponticelli (Napoli)

Un viaggio sonoro dentro il movimento musicale che dagli anni Settanta ai Duemila ha ridefinito l’identità sonora della città. L’evento è articolato in quattro momenti.

Un tributo dell’Ensemble Parthenope a due giganti recentemente scomparsi, James Senese e Giuseppe Vessicchio.

Un omaggio ai Napoli Centrale e a Senese con Pietro Santangelo.

Il concerto di Eugenio Bennato con la violinista russa Inna Kulikova, la cantante ucraina Juliana Pylypiuk e la pianista Natalia Shestakova, nata da padre russo e madre ucraina.

Un grande finale corale con Tony Esposito, Teresa De Sio, Raiz, Fabiana Martone, Dario Sansone, Roberto Colella, Tommaso Primo, Gabriele Esposito, Gianni LaMagna, Mauro Gioia e Napoleone.

Informazioni sull’evento: