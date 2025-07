“Nascosto in aria” di Giulio Brando, l’equilibrio difficile della misura emotiva

Cinque tracce, un’identità cantautorale solida che osa nella sottrazione

L’EP “Nascosto in aria” segna il ritorno discografico di Giulio Brando dopo un lungo silenzio artistico. Un ritorno misurato, maturo, mai autoreferenziale. Cinque tracce che parlano la lingua della canzone d’autore italiana, ma senza paura di contaminarsi con la semplicità della forma pop e la profondità acustica di un folk moderno e consapevole.

Il viaggio si apre con “Puledro Pazzo”, un brano chiave non solo per la sua posizione in apertura, ma per la forza simbolica che porta con sé. È l’inizio, la corsa, l’atto di liberazione. Il puledro è l’immagine della rinascita, ma anche della vulnerabilità. Musicalmente il brano si muove tra folk arioso e ballata narrativa, con un respiro largo che richiama i paesaggi americani alla Springsteen, filtrati però da una voce intima e quasi domestica. L’arrangiamento è ampio, ma non ridondante: gli strumenti si lasciano spazio, e la voce resta al centro, narrante.

Si prosegue con “Nascosto in aria”, che rappresenta il cuore concettuale del disco. Qui Brando lavora con pochi elementi, una chitarra, una voce sicura, qualche tocco armonico ma riesce a evocare un mondo emotivo completo. È una canzone di equilibrio: tra la nostalgia e il sollievo, tra il peso delle domande e la leggerezza del lasciar andare. Il brano rispetta la forma-canzone, ma riesce a suonare contemporaneo, senza aggiornamenti forzati.

Il vero cambio di passo arriva con “Il mio viaggio”, che introduce un linguaggio musicale leggermente più ruvido, con echi da ballata rock d’autore. La chitarra guida l’ascolto, il ritmo è più dinamico, ma non perde la coerenza con l’impianto generale dell’EP. È un brano che si pone a metà tra introspezione e movimento, tra sogno e cammino reale. La voce qui si fa più viva, quasi più vissuta. Il testo interroga, suggerisce, non chiude. E in questo senso, la struttura aperta del pezzo funziona perfettamente.

“Stretta a me ti tengo” è una ballad pop dal taglio classico, che potrebbe tranquillamente vivere anche al di fuori del circuito indipendente. Si apre con un pianoforte misurato, poi cresce con delicatezza. L’assolo di chitarra e ben posizionato, diventa uno dei picchi strumentali dell’EP. Il brano mantiene una pulizia espressiva notevole, senza mai cadere nella prevedibilità. Il testo è semplice ma efficace, con frasi che restano (“il cuore non può mentire”) e un’atmosfera che trasmette calore. Qui, Brando dimostra di saper scrivere anche per emozionare in modo diretto, senza eccessi.

A chiudere, “Ricordo di me”: il brano che più si distacca, sonoramente, dal resto del lavoro. Nato nel primo album “I giardini degli angeli”, qui viene ripreso in una versione più ricca e cinematografica, grazie soprattutto alla presenza straordinaria di Maela Chiappini, che ne diventa l’interprete principale. Il sax, il pianoforte, le luci soffuse: tutto costruisce un’atmosfera da jazz da camera, o da soundtrack notturna. Brando, quasi in punta di piedi, accompagna più che guidare, lasciando che il brano viva in un altrove sonoro che amplia il respiro dell’EP. È una chiusura elegante, intelligente, che dimostra apertura e maturità artistica.

Nascosto in aria è un EP che non vuole essere manifesto ma riflessione. È un disco che lavora sull’equilibrio tra forma e sostanza, tra linguaggio cantautorale e arrangiamenti moderni ma mai invadenti. Giulio Brando torna con cinque canzoni che si completano senza somigliarsi troppo, dove ogni dettaglio è curato, ogni emozione filtrata dalla lucidità di chi ha deciso di restare vero.



