Napoli ospita “Si me borrara el viento lo que yo canto”: concerto sui canti di protesta spagnoli il 29 novembre

In occasione della terza edizione del CELEI, il Congresso Internazionale di Spagnolo Lingua Straniera in Italia, l’Instituto Cervantes di Napoli presenta Si me borrara el viento lo que yo canto, un concerto dedicato alla storia dei canti di protesta in Spagna. L’appuntamento è previsto per sabato 29 novembre 2025 alle ore 18:30 nella Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

L’iniziativa, realizzata con il sostegno della Segreteria di Stato per la Memoria Democratica, porta a Napoli tre figure di spicco della scena culturale iberica: la soprano Laura Sabatel, il pianista Antonio López Serrano e Máximo Pradera, chitarrista, narratore e nipote di Chicho Sánchez Ferlosio, uno dei nomi più rappresentativi dei cantautori spagnoli degli anni ’60 e ’70.

Il concerto ripercorre una tradizione che affonda le sue radici nel XIX secolo, con brani simbolo come Himno de Riego e Trágala, fino alla stagione più intensa del genere, maturata durante il regime franchista e la successiva Transizione democratica. Un periodo che ha lasciato composizioni diventate parte del patrimonio culturale spagnolo, tra cui Gallo Rojo, Gallo Negro, Al Alba e Mi querida España.

Si me borrara el viento lo que yo canto offre un viaggio musicale e narrativo attraverso alcune delle pagine più incisive della canzone di protesta, arricchite dal commento introduttivo di Máximo Pradera e reinterpretate dal trio in un programma capace di restituire l’intensità emotiva e la forza evocativa di questo repertorio.

Il concerto rappresenta l’evento conclusivo del CELEI 2025, appuntamento biennale organizzato dall’Instituto Cervantes in Italia con il supporto della sede centrale di Madrid. Il congresso, ospitato quest’anno a Napoli il 28 e 29 novembre, propone una riflessione sui temi che stanno ridisegnando l’insegnamento contemporaneo dello spagnolo come lingua straniera, con un’attenzione particolare a tecnologia, innovazione e personalizzazione dei percorsi didattici.

Per info e contatti: cultnap@cervantes.es – tel. 08119563311