Napoli Fringe Festival 2025: “The City’s Song – The Napoli Sessions” in scena il 17 luglio a Palazzo Rica

Giovedì 17 luglio 2025, alle ore 20:30, arriva per la prima volta a Napoli lo spettacolo internazionale “The City’s Song – The Napoli Sessions”, nell’ambito del Napoli Fringe Festival 2025. L’evento si terrà nel cortile della Fondazione Banco di Napoli a Palazzo Rica (via Tribunali, 213) ed è parte ufficiale delle celebrazioni per i 2500 anni della città.

Il progetto, nato in Belgio dall’incontro tra Thomas Noël e Mimmo Maglionico (storico leader dei PietrArsa e figura centrale della world music partenopea), dà vita a un concerto cinematografico che fonde performance dal vivo, immagini d’archivio e narrazione visiva, in un viaggio sonoro ispirato a sei simboli identitari di Napoli: la Morte, la Madonna, il Mare, la Terra, il Fuoco e il Sogno.

Dopo tappe internazionali in città come Teheran, Ramallah, Città del Messico e Johannesburg, la produzione approda ora in una special edition napoletana grazie alla sinergia tra l’associazione Performing Art Campania e la belga Frontiera VZW, con la partecipazione dei fotografi Sammy Van Cauteren (Gand) e Silvio Siciliano (Napoli), autore di un vasto archivio dedicato ai riti e alla musica tradizionale campana.

Il cast

Mimmo Maglionico – fiati, voce, direzione musicale, Thomas Noël – tastiere, composizione, Wouter Vandenabeele – violino, Emiliano Della Giovanna – batteria, Marta Ricardi – basso, Roberto Trenca – chitarre, Carmine D’Aniello – voce e percussioni, Paolo Termini – fonico di sala

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria: performingartcampania@gmail.com

Palazzo Rica – Fondazione Banco di Napoli, Via Tribunali 213

17 luglio 2025, ore 20:30

The City’s Song – The Napoli Sessions è parte del progetto Napoli 2500, promosso dal Comune di Napoli insieme a oltre 80 realtà culturali, con un anno di eventi, mostre, concerti e spettacoli pensati per celebrare l’identità storica e creativa della città.