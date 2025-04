Napoli celebra l’International Jazz Day dal 28 al 30 aprile al Maschio Angioino con Rosa Brunello, Antonio Faraò e Blue Lab Beats e tanti eventi OFF

Dal 28 al 30 aprile 2025 il Maschio Angioino si accende di note e ritmi con la seconda edizione della Giornata Internazionale del Jazz, promossa dal Comune di Napoli e organizzata da Arealive. Tre serate di concerti a ingresso libero con artisti di fama internazionale come Rosa Brunello, Antonio Faraò e i Blue Lab Beats, vincitori di un Grammy Award.

Si parte il 28 aprile con il progetto “Senseless Acts Of Love” di Rosa Brunello, accompagnata da Enrico Terragnoli, Marco Frattini e Tamar Osborn, per una serata all’insegna di sonorità libere e contaminazioni rock, dub e sudamericane.

Il 29 aprile sarà la volta del grande pianista Antonio Faraò, che insieme a Yuri Goloubev e Vladimir Kostadinovic renderà omaggio alla leggenda McCoy Tyner con il concerto “Thinking of McCoy Tyner”.

Gran finale il 30 aprile con i britannici Blue Lab Beats, che presenteranno per la prima volta a Napoli il loro travolgente mix di jazz, hip-hop, afrobeat, soul ed elettronica.

La Giornata Internazionale del Jazz a Napoli si completa con il Programma OFF, che dal 24 aprile al 4 maggio animerà la città con concerti, jam session, masterclass ed eventi in location suggestive come Domus Ars, Teatro Tedér, Blue Turtle, Bourbon Street e molte altre.

Un’occasione speciale per immergersi nella creatività e nell’energia del jazz, tra tradizione e modernità, in uno dei luoghi simbolo della città.

Programma Off

24 aprile ore 21.00

WINE AND JAZZ: JAZZ AFFAIR

Dove: Teatro Tedér (Via Flavio Gioia 66 – Napoli) Evento a cura di Associazione Centro Studi Mousiké Ets

Con: Alberto Cannavale (chitarra elettrica, effetti), Umberto Lepore (contrabbasso), Stefano Costanzo (batteria e oggetti)

Per informazioni: mousike2018@gmail.com – 389 4440825 (whatsapp) Contributo di partecipazione: € 10,00

24 aprile – 4 maggio ore 17.00

CELEBRATING JAZZ DAY: STORIA DEL JAZZ – INTERVISTE A PORTE APERTE

Dove: Blue Turtle (Piazza Amedeo 19/c, Passeggiata Colonna – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Per informazioni: 081 6124356 – 366 9984650 Ingresso libero con consumazione

26 aprile ore 18.00

WINE AND JAZZ: SONGS IN JAZZ

Dove: Monastero delle Trentatrè, Sala Maria Lorenza Longo (Via Luciano Armanni 16 – Napoli) Evento a cura di Associazione Centro Studi Mousiké Ets

Con: GaeMaria Palumbo (sax), Catello Cannavale (pianoforte), Luigi Sigillo (basso), Germano Baccaro (batteria) Per informazioni: mousike2018@gmail.com – 389 4440825 (whatsapp)

Contributo di partecipazione: € 10,00

27 aprile ore 19.00

SCALZABIGBAND: NEW WAVES OF JAZZ

Dove: Domus Ars (Via Santa Chiara 10 – Napoli) Evento a cura di ScalzaBanda Onlus

Per informazioni: scalzabanda.org – info@scalzabanda.org Contributo di partecipazione: libero

30 aprile ore 19.00

InVento JAZZ

Dove: Istituto italiano per gli studi filosofici (Palazzo Serra Di Cassano, Via Monte di Dio 14 – Napoli) Evento a cura di Associazione Domenico Scarlatti

Con: Bruno Persico (pianoforte)

Per informazion e prenotazioni: www.domenicoscarlatti.it Ingresso libero

30 aprile ore 20.45

CELEBRATING JAZZ DAY: JAM SESSION

Dove: Babar-House (Vico San Giovanni Maggiore 6 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Alberto Cannavale, Marco De Tilla, Elisabetta Saviano Per informazioni: 081 19523341 – 347 8517352

Ingresso libero con consumazione

30 aprile ore 21.00

CELEBRATING JAZZ DAY: CONCERTO PIERANUNZI E MICHISANTI DUO

Dove: Chiesa S. Maria Donnalbina (Via Donnalbina – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Enrico Pieranunzi, pianoforte, e Federica Michisanti, contrabbasso Per informazioni: ass.rayuela@gmail.com – 345 0508999

Contributo di partecipazione: € 25,00

1° maggio ore 22.00

CAPPUCCIO COLLECTIVE SMOOTH

Dove: Bourbon Street (Via Bellini 52/53 – Napoli) Evento a cura di Mimmo Cappuccio

Special Guest Dario Deidda & Giovanni Amato Contributo di partecipazione: € 10,00

2 maggio ore 21.00

CELEBRATING JAZZ DAY: CONCERTO M.A.N. TRIO

Dove: Pit Arts and Music Center (Via Murolo 34 – Napoli)

Evento a cura di Associazione Rayuela a.p.s., in collaborazione con Blue Turtle, Babar-House e Associazione Culturale Pink Cadillac Music. Media partner: Radio/altriSuoni

Con: Alessandro Castiglione, Marco De Tilla, Nicola De Luca Per informazioni: 338 2000891

Contributo di partecipazione: € 15,00

2 maggio ore 21.00

DJANGO: LA VITA E IL JAZZ

Dove: Monastero delle Trentatrè, Sala Maria Lorenza Longo (Via Luciano Armanni 16 – Napoli) Evento proposto dall’Associazione Chaire, a cura di Gualtiero Lamagna e Mariano Mauro Narratori: Giosuè Masciari e Gualtiero Lamagna

Contributo di partecipazione: libero