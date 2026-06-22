NAPOLI BLUES FESTIVAL – Parco dei Quartieri Spagnoli (NA) – 17,18 e 19 luglio 2026

Dal 17 al 19 luglio 2026 torna il Napoli Blues Festival, giunto alla sua tredicesima edizione. La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti più significativi del panorama musicale cittadino.

Il Festival nato nel 1999 si è via via affermato come un’eccellenza multidisciplinare capace di celebrare il blues come linguaggio universale e autentica cultura del viaggio, rafforzando il ruolo di Napoli come crocevia internazionale di incontri, contaminazioni e dialogo tra tradizioni musicali.

L’evento esprime la connessione tra la spiritualità del Blues primitivo e l’espressività carnale del dialetto. Un approfondimento sul dialetto come lingua madre (sia dialetto partenopeo che lo slang del Delta), come strumento perfetto per tradurre in musica i sentimenti più intimi dell’essere umano, tra sofferenza, riscatto e misticismo.

Una location simbolo di rigenerazione urbana.

L’edizione 2026 si svolgerà in una sede dal forte valore storico e sociale: il Parco dei Quartieri Spagnoli (Ex Ospedale Militare – La Santissima Community Hub).

Portare il blues nel cuore pulsante della città significa trasformare un luogo simbolico in uno spazio di cultura, partecipazione e aggregazione. La musica diventa così strumento di rigenerazione urbana e occasione per raccontare una nuova immagine dei Quartieri Spagnoli, associandone l’identità all’eccellenza artistica internazionale e promuovendo una fruizione dello spettacolo dal vivo sostenibile e rispettosa del patrimonio storico.

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Il programma.

Il programma del 2026 esplora le diverse anime del blues contemporaneo, con artisti internazionali e realtà locali.

venerdì 17 luglio – ore 21.00 – Eric B. Turner

Artista poliedrico ed energico, Eric B. Turner porta sul palco un sound contemporaneo e coinvolgente, capace di coniugare tradizione blues e modernità, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

sabato 18 luglio – ore 21.00 – Blues for Pino

Un progetto corale di grande prestigio dedicato all’eredità artistica di Pino Daniele. Musicisti del calibro di Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Lele Melotti, Rosario Jermano e Osvaldo Di Dio daranno vita a una produzione originale che rilegge il repertorio del grande artista napoletano attraverso le sonorità del blues e del jazz.

domenica 19 luglio – ore 21.00 – Ray Gelato & The Giants

La chiusura del festival è affidata a una delle formazioni più amate della scena internazionale, protagonista di uno spettacolo all’insegna del ritmo, dello swing e dell’energia travolgente.

Oltre i concerti:

Il Napoli Blues Festival non sarà soltanto musica dal vivo. Il programma prevede anche workshop gratuiti, momenti formativi e attività partecipative, pensati per coinvolgere il pubblico e favorire l’incontro tra artisti, appassionati e nuove generazioni, consolidando il ruolo del festival come spazio di condivisione culturale e crescita collettiva.

Ulteriori dettagli sono disponibili al seguente link

Informazioni:

La prevendita dei biglietti è disponibile sulla piattaforma Azzurro Service.