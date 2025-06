Napoli 4Ever: Mary J. Blige, John Legend e 50Cent a Napoli dal 6 all’8 luglio

Napoli si prepara ad accogliere Napoli 4Ever, un evento musicale di respiro internazionale che vedrà protagonisti tre icone della musica mondiale: Mary J. Blige, John Legend e 50Cent.

Il festival si terrà il 6 e l’8 luglio 2025 nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito e celebra il profondo legame storico tra Italia e Stati Uniti, attraverso la musica e i valori condivisi di libertà, inclusione e cultura.

Afferma Ferdinando Tozzi, consigliere delegato del sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo: “Siamo molto felici che questi giganti della musica internazionale abbiano scelto proprio Napoli per le loro date italiane, questo rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro che il sindaco Manfredi sta portando avanti posizionando Napoli al centro dei circuiti internazionali dei live e facendo di Napoli sempre più una music city secondo gli standard internazionali che in questi circa tre anni stiamo man mano raggiungendo!”.

Napoli 4Ever non è solo un evento musicale, ma una vera e propria celebrazione culturale che fonde passato e presente. I concerti fanno parte di The 4Ever Show – Official July 4th Celebration, iniziativa che rende omaggio a Filippo Mazzei, patriota italiano il cui pensiero influenzò la Dichiarazione d’Indipendenza americana.

Con una line-up di artisti di fama mondiale e una location unica, Napoli conferma il suo ruolo sempre più centrale nel panorama della musica internazionale.

PROGRAMMA CONCERTI – NAPOLI 4EVER

Domenica 6 luglio 2025

Mary J. Blige

Considerata la regina mondiale dell’R&B, Mary J. Blige salirà sul palco per la sua unica data italiana. Vincitrice di 9 Grammy Awards, un Emmy e con due nomination agli Oscar, sarà accompagnata dalla sua band e dalla Independence Orchestra, composta da oltre 100 musicisti diretti dal Maestro Paolo Vivaldi.

L’artista ha collaborato con leggende della musica nera come Aretha Franklin e Stevie Wonder, oltre a star internazionali come Elton John, Sting, Tiziano Ferro e Andrea Bocelli. Uno spettacolo unico, tra grande musica e pura emozione.

John Legend

Cantautore, produttore e uno dei pochissimi artisti al mondo ad aver conquistato l’EGOT (Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award), John Legend proporrà un set raffinato e coinvolgente, accompagnato anch’egli dalla Independence Orchestra.

Nel 2009 ha emozionato il mondo suonando ai funerali di Michael Jackson. Nel 2015 ha vinto l’Oscar per la canzone “Glory”, colonna sonora del film Selma, dedicato alle lotte per i diritti civili nell’America degli anni Sessanta.

Martedì 8 luglio 2025

50 Cent

Il leggendario rapper newyorkese sarà protagonista della serata con la sua unica data italiana, accompagnato dalla sua band e dalla Independence Orchestra.

In occasione del concerto, festeggerà il suo 50° compleanno proprio a Napoli, rendendo l’evento ancora più esclusivo e memorabile.

Prenotazione posti:

Mary J. Blige e John Legend – Biglietti

50 Cent – Biglietti