Napodano – nuovo album “Storie Di Una Sera… Con Poca Gente”

Il nuovo album di Napodano, Storie di una sera… con poca gente, è una confessione sussurrata, un filo sottile che unisce malinconia e ironia, amore e disincanto. Nove brani, intensi e sinceri, che raccontano la vita con una voce graffiata, autentica, capace di cogliere le sfumature più vere dell’esistenza.

Napodano è un cantautore che non insegue il lieto fine, lo sfiora appena… e poi va oltre, lasciando dietro di sé la verità nuda delle cose.

Ascolta il brano “Niente di Speciale”, dall’album Storie di una sera… con poca gente:

Biografia

Napodano è un cantautore errante, un esploratore musicale che ha attraversato mondi e generi con la curiosità di chi non si accontenta mai. Dopo anni di sperimentazione e di chilometri percorsi tra palchi e accordi, trova oggi la sua casa in Belgio — senza mai smettere di viaggiare, almeno con la musica.

La sua avventura discografica comincia in Italia con StreetLabel Records, che lancia il singolo “Storia di un Ratto”: titolo del suo primo EP, ma anche punto di partenza per una serie di riconoscimenti importanti:

Premio “MEI – La Musica è Lavoro” (2022)

(2022) Targa “ACEP-UNEMIA” al Premio Bertoli (2023)

al (2023) Vincitore del Festival della Canzone Italiana in Belgio (2024)

Nel 2019 pubblica il suo primo album, Sarà la libertà, che contiene brani significativi come “Maledetti anni ’80”, “Pillole blu” e “Faccio indie”.

Nel 2022, in piena pandemia, nasce A bassa fedeltà, un EP registrato tra le mura del suo bunker domestico: canzoni come messaggi in bottiglia, lanciati in un mare di incertezze.

A marzo 2024 pubblica Non ci sono + i cantautori, un album che lo porta in tour in tutta Italia con la direzione artistica di Anthill Booking. In questa tournée, Napodano condivide il palco con nomi noti della scena alternativa italiana, tra cui:

Morgan

Marlene Kuntz

Cristiano Godano

Meganoidi

Massimo Zamboni (CCCP)

Giorgio Canali

Pierpaolo Capovilla (Teatro degli Orrori)

Tricarico

Maestro Pellegrini (Zen Circus)

Gemboy

Il 2025 si apre con un’agenda ricca di concerti tra Italia e Belgio e con un nuovo traguardo: il “Virtù e Conoscenza – Alto Riconoscimento” per il brano “Quando cade un dente”.