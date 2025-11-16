Naama Gheber quartet in concerto al Bourbon Street di Napoli il 21 novembre

Venerdì 21 novembre, alle 21.45, il Bourbon Street accoglie una delle voci più raffinate della scena jazz contemporanea: la cantante newyorkese Naama Gheber, artista dal timbro vellutato e dall’eleganza naturale, protagonista di una serata che promette di restare impressa tra i ricordi più preziosi degli appassionati.

Un appuntamento scelto da Live Tones Napoli come uno dei momenti irrinunciabili della stagione.

Sul palco, direttamente da New York, il Naama Quartet – Dream With Me:

Naama Gheber – voce, Ergio Valente – pianoforte, Aldo Capasso – contrabbasso, Elisabetta Saviano – batteria

Il concerto guiderà il pubblico dentro l’universo poetico del suo ultimo lavoro discografico, Dream With Me: un percorso sonoro sospeso tra introspezione e romanticismo, costruito su arrangiamenti sensibili e atmosfere che invitano all’immaginazione.

La voce di Naama, riconosciuta per la purezza del fraseggio e l’equilibrio timbrico, dà forma a una narrazione musicale in cui i sogni—quelli possibili, quelli infranti, quelli che non hanno ancora trovato la loro strada—diventano materia viva.

Ispirata ai grandi autori e interpreti degli anni ’30 e ’40, Naama Gheber si è guadagnata un ruolo di rilievo nella scena jazz newyorkese: raffinata, urbana, profondamente espressiva, capace di riportare alla luce un’estetica d’altri tempi con una sensibilità moderna e personale. Ogni suo concerto diventa così un’esperienza intima e ricca di connessioni emotive.

INFORMAZIONI UTILI

⏰ Ingresso dalle 20:45

Inizio concerto ore 21:45

⚠️ Prenotazione consigliata: i posti sono limitati. La prenotazione resta valida fino alle 21:30.

️ Biglietto € 12,00

Acquistabile la sera stessa alla biglietteria meccanizzata del Bourbon Street oppure in prevendita su GO2.

Drink & Food disponibili alla carta.

Info & prenotazioni

338 9941559 – 338 8253756