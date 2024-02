Mystic Wolf – è uscito l’ep “Healing is a Journey”

Le montagne, i boschi e i campi del Montana nord-occidentale (terra dei Blackfeet e Salish/Kootenai) sono stati la casa di Josh Schott, in arte Mystic Wolf, per gran parte della sua vita.

Come risultato di un viaggio di guarigione trasformazionale, vive come nomade in America Latina, dove ha iniziato a fare musica sulle montagne all’estremità meridionale del mondo, nelle Ande del Cile (terra Mapuche). Facendo escursioni e viaggiando con lo zaino in spalla in ogni angolo del cortile di casa sua, al Glacier Park e nelle aree circostanti, è stato favorito un profondo legame spirituale con la natura e la fauna selvatica. Questo rapporto con la natura e la cultura rustica del Montana ispira un sound in cui il folk si intreccia in modo intricato con l’elettronica e ritmi multiculturali che producono un paesaggio sonoro che va dal meditativo all’estatico. La sua musica ti guida in un viaggio “massaggiando” la tua anima.

Coinvolto nei movimenti di liberazione sin dalla sua adolescenza, Mystic Wolf usa la musica come veicolo e piattaforma per la trasformazione personale e sociale elevando la nostra vibrazione a una frequenza di liberazione collettiva. Questa frequenza richiede azione, quindi collabora con movimenti e organizzazioni per la liberazione della Palestina, la giustizia razziale, di genere e economica per amplificare il loro messaggio e sostenere il loro lavoro con l’intenzione di creare musica con un impatto.

Mystic Wolf crea uno spazio sinergico per la guarigione, la spiritualità, il lavoro di liberazione e la musica.

Alcune parole sull’EP “Healing is a Journey”:

Secondo le parole dell’artista:

“”Healing is a Journey” cattura l’essenza vibrazionale del processo di guarigione che mi ha portato a fare musica e a dare vita a questo EP. Il mio viaggio di guarigione è stato un viaggio emotivo e spirituale che mi ha portato anche in una ricerca dal Montana all’estremità meridionale del mondo in Cile e Brasile. Questo processo mi ha permesso di scoprire parti di me che non sapevo esistessero, compreso il dono della musica. Unisciti a me in questa prossima parte del nostro viaggio collettivo mentre condivido questo dono con te”

Link streaming Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/1HxGHmTyfyNEk5uPXV0bb6

