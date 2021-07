My Sambuca Baby è il nuovo singolo dei The Rainbird feat. Mike Vescera (Malmsteen)

Il nuovo disco dei The Rainbird è uscito lo scorso marzo per Volcano Records & Promotion, ma oggi la band classic rock guidata dalla carismatica e blasonata voce di Mike Vescera, leggendario cantante statunitense famoso per la sua collaborazione con Yngwie Malmsteen, lancia il videoclip del brano My Sambuca Baby, nuovo estratto dall’album Queen Takes King.

Una storia alcolica di passione ed erotismo fa da contraltare visivo al più classico e trascinante dei pezzi shuffle dove la melodia ed il groove la fanno da padroni come nello stile ormai ben consolidato dei veterani The Rainbird.

