MY AGE | Il nuovo videoclip di Walter Di Bello & A Smile From Godzilla

Dopo un’anteprima in esclusiva su Tuttorock esce su Youtube il video ufficiale di “My age”, il nuovo singolo composto dal cantautore Walter Di Bello in collaborazione con A Smile From Godzilla.

«Il brano è nato in seguito ad un’amicizia nata dopo un’esibizione a Marina di Camerota per il Meeting del Mare 2020. Walter aveva un problema tecnico alla chitarra e quindi gli prestai la mia: da allora siamo rimasti in contatto», racconta Daniele, del progetto A Smile From Godzilla.

“My Age” è in bilico fra due mondi apparentemente lontani ma, allo stesso tempo, molto vicini: il folk e il brit pop.

«Il connubio di anime è davvero inaspettato ed il brano sembra parlare in qualche modo di un periodo della vita in cui si diventa adulti senza neanche rendersene conto – “Is this my age, i feel i haven’t change”», spiega Walter Di Bello.

“My age” è stata registrato a distanza e, successivamente, mixata e masterizzata presso gli Hexagonlab Studio di Edoardo Di Vietri, a Vallo della Lucania (SA).

Il videoclip del brano è stato realizzato da Walter Di Bello durante il periodo del lockdown e comprende alcune immagini di vita quotidiana dei due artisti.

«Tra immagini di vecchi concerti pre-covid e scene di svago, il brano “My age” diventa una vera celebrazione della vita. Nell’attesa di riprendere con i live, questo videoclip lascia presagire una piccola fiamma di speranza nel panorama underground».