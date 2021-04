MY AGE | il nuovo singolo di Walter di Bello e A Smile From Godzilla

Il brano è nato in seguito ad un’amicizia nata dopo un’esibizione a Marina di Camerota per il Meeting del Mare 2020. Walter ha un problema tecnico alla chitarra e Daniele (A Smile From Godzilla) gli presta la sua. Dopo alcune settimane Walter lo ringrazia scrivendo una canzone che richiama le sonorità tanto affini al progetto A Smile From Godzilla, che completa il brano con alcuni versi scritti e cantati.

“My Age” è il chiaro ricordo di tutto il periodo pre-covid, al momento molto lontano dalla realtà, un brano dove il folk sposa il brit pop attraverso un coro finale in cui le voci intrecciandosi creano un immaginario quasi onirico.

Il connubio di anime è davvero inaspettato ed il brano sembra parlare in qualche modo di un periodo della vita in cui si diventa adulti senza neanche rendersene conto – “Is this my age? I feel I haven’t changed”.Il brano è stato registrato a distanza e missato presso l’Hexagonlab Studio di Edoardo Di Vietri.

Walter Di Bello

Compositore e interprete italo-inglese, diviso fra i sud di Inghilterra e Italia (la sua base è a Centola, nel Cilento, in provincia di Salerno), Walter Di Bello inizia la sua carriera nel 2013, con la collaborazione con l’autore Dr. Brian G Snow, per cui lavora ad alcuni brani legati al libro di poesie “Santa Claus and Little Sister”, insieme ad altri artisti indipendenti.

Fra il 2016 e il 2017 rilascia i suoi primi due singoli, “Sunday” e “The right thing to do”, che andranno a far parte del suo primo album (che prende il nome dalla traccia “The right thing to do”).

Nel 2018 fonda, insieme al cantante e chitarrista Edoardo Napolitano e al percussionista e hang drummer Aurelio “Shuri” Martuscelli, il progetto Vibrazione Positiva, con cui rilascia un EP omonimo e con i quali calca i palchi di festival quali Meeting del Mare e Giovivendo. Sempre nel 2018, insieme al collega Christian Botti, dà vita all’etichetta Some Music Records.

Rilascia, così, 4 nuovi singoli che fanno da apripista all’album “New direction”. Il 2019 lo vede impegnato nella realizzazione dell’EP “Acoustic soul” dove, a versioni acustiche di brani già pubblicati in precedenza, affianca 2 inediti scritti per l’occasione.

Con all’attivo un album ancora in procinto di essere pubblicato, nel 2021 rilascia la special track “Your rays”, come a sancire uno stacco fra l’inizio del suo percorso e quello che verrà successivamente.

I suoi testi sono pregni di una spiritualità legata all’individuo che si trasforma, in musica, in sognanti melodie folk fra l’acustico e l’elettronico, fra ritmi in levare e melodie catchy, che si impregnano nella mente sin dal primo ascolto.

A Smile From Godzilla

Il progetto A Smile From Godzilla nasce verso la fine del 2018 da un’idea di Daniele Montuori e parte come duo per poi proseguire come progetto solista.

Il genere di riferimento del progetto è il britpop anni ’90, reso celebre dagli Oasis, dai Verve e dai Blur; con influenze nell’Anti folk americano rappresentato dalla band Moldy Peaches, il gruppo che ha maggiormente influenzato A Smile From Godzilla. Nel 2018 viene rilasciato il primo disco in formato fisico e digitale “Monday Morning” con l’etichetta napoletana Vipchoyo Sound Factory.

Il progetto viene promosso in giro per l’Italia in diverse città (Roma, Caserta, Milano, Brescia, Foggia, Catania, Eboli, Chieti e Reggio Calabria), aprendo i concerti di artisti del calibro di The Niro e Carmelo Pipitone, ma anche per progetti internazionali come la cantautrice Jerry Springle (finalista di The Voice – Ucraina) e il cantautore americano Tre Burt.

Tappe importanti del progetto A Smile from Godzilla sono state la partecipazione al Sofar Sound di Napoli e all’ottava edizione del festival musicale “La Musica può fare” dopo aver vinto il bando Interstellar.