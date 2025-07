“Muy poca tierra” è il nuovo singolo di G.EM

É disponibile da venerdì 11 luglio 2025 su tutte le piattaforme digitali (fuori per Brutture Moderne e in distribuzione Believe) il nuovo singolo di g.em, il progetto musicale di Giorgia Macrelli. Il brano – come il precedente “Manifesti“, pubblicato a maggio 2025, è realizzato in collaborazione con OASI (team di produzione e registrazione musicale composto da Andrea Scardovi e Francesco Cinque).

“Muy poca tierra” è un brano introspettivo e che può vantare il suo personale e riconoscibile soundscape: immediato, caldo e diretto nei sentimenti, meno scontato musicalmente, si muove verso influenze latin pop e urban spagnolo. g.em si conferma una cantautrice ed eclettica musicista, attiva dal 2017, capace di trasformare ogni strada e ogni palco in un luogo d’incontro autentico tra musica e poesia. Con la sua voce delicata e gli strumenti che l’accompagnano – pianoforte, ukulele, chitarra… – racconta storie che parlano di fragilità e forza, di radici e di viaggi. La sua arte nasce quindi in movimento e viene influenzata dai luoghi e si nutre di incontri, seguendo il ritmo delle stagioni e dei paesaggi che attraversa.

Questo brano in particolare è un rifugio emotivo, uno spazio sicuro dove si è invitati a gioire di piccoli momenti di leggerezza, accettando che anche questi poi passeranno.

“Mentre studiavo ad Amburgo ho conosciuto un ragazzo spagnolo che voleva fare l’astronauta; sua madre scherzava con lui definendolo un tipo da “muchas estrellas pero muy poca tierra”. Questa frase è rimasta con me, scegliendo il suo significato più bello in altro incontro avvenuto in Colombia: vivere un tempo speciale, anche se sai che passerà, porta tutto in una dimensione stellare, mi allontana per un attimo dalla terra e mi fa stare bene. Le sonorità del brano mischiano urban spagnolo, reggaetton, synth e ukulele — lo trovo magnifico. Scrivere in spagnolo ha radici profonde nella mia storia, ho voluto abitare questa lingua anche nella mia musica. Va ballato pensando agli incontri sospesi nello spazio ma che restano con noi lungo il cammino, piccoli gigli da custodire nei momenti difficili ricordandoci di rimanere fedeli a noi stesse e non lasciarci mai le mani.”

SCOPRI IL BRANO: https://bfan.link/muy-poca-tierra

BIO:

g.em è il progetto di Giorgia Macrelli, cantautrice romagnola classe 1996. Dopo aver girato tra Stati Uniti, Spagna, Danimarca e Germania per studiare lingue e giornalismo e aver fatto esperienze musicali sia in solo che in gruppo, in strada, festival e baretti, torna in Italia e lavora al materiale raccolto e sviluppato grazie agli incontri con buskers e musicisti. Ha aperto concerti per artisti come Tamino, Bianco e Pier Cortese, e nel 2023 ha preso parte alla residenza artistica Trasporti Eccezionali al Teatro Petrella (FC) collaborando con la cantautrice Erica Mou, confermando una sensibilità musicale in continua trasformazione.

Dopo quattro singoli acustici registrati insieme al produttore e chitarrista Francesco Cinque, nel novembre 2020 esce “Notturno“, brano in cui arrivano nuove sonorità scritto in collaborazione con Lorenzo Ghetti, cantautore dei Sudestrada.

Da lì la ricerca di un suono che evolve con il passare delle stagioni, l’incontro con Brutture Moderne, la rinnovata collaborazione con Cinque e il lavoro di produzione dell’EP in uscita in autunno 2025, anticipato dal singolo “Manifesti” uscito a maggio e “Muy Poca Tierra” a luglio.