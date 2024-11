“Musique Royale” alla Reggia di Monza: dal 4 al 20 novembre quattro appuntamenti con Tania Giannouli, Nik Bärtsch e Giovanni Falzone Mosche Elettriche

“ Musique Royale”: quattro appuntamenti alla Reggia di Monza dal 4 al 20 novembre con i pianisti Tania Giannouli e Nik Bärtsch e con Giovanni Falzone Mosche Elettriche (che rilegge Morricone in jazz)

Ripartono gli eventi della rassegna organizzata dall’associazione Musicamorfosi e realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia e della Reggia di Monza: in scena due grandi talenti europei come la pianista greca Tania Giannouli e il musicista svizzero Nik Bärtsch,

oltre al trombettista siciliano con uno dei suoi progetti più coinvolgenti

MONZA – Dopo il live inaugurale del trombonista statunitense Andy Clausen e l’entusiasmante concerto dell’Orchestra Canova (che ha eseguito la Nona Sinfonia di Beethoven davanti a circa 1.500 spettatori nei Giardini della Villa Reale di Monza), entra nel vivo Musique Royale, il ciclo di appuntamenti in bilico tra classica e jazz (ma non solo) organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con la Reggia di Monza e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia – nell’ambito del bando Partecipate – e al patrocinio del Comune di Monza.

Nel mese di novembre sono quattro gli eventi in programma nella Sala degli Specchi della Reggia di Monza con due tra i più interessanti pianisti dell’attuale scena jazzistica europea e con il doppio appuntamento con il trombettista e compositore Giovanni Falzone, nome di punta del panorama italiano.

Lunedì 4 novembre (ore 21; ingresso 10 euro) si esibirà Tania Giannouli, compositrice e improvvisatrice greca, abile a trasferire sulla tastiera questa sua doppia dimensione che la porta a esplorare il mondo del jazz con personalità, facendo ricorso anche al suo background classico e alle influenze folk della sua terra di origine. I suoi concerti in piano solo (Giannouli si è aggiudicata il Top Jazz 2023 della rivista Musica Jazz nella categoria “Nuovo talento internazionale”) accompagnano l’ascoltatore in un viaggio sonoro in cui l’inventiva del momento si sposa con influssi diversi, che via via si intersecano dinamicamente e con progressiva intensità. La musicista ellenica avrà a disposizione il mitico gran coda Tallone n.1, meraviglioso pianoforte di proprietà di Fondazione Gioventù Musicale e custodito negli spazi della Reggia di Monza.

Il giorno dopo, martedì 5 novembre (ore 21; ingresso 10 euro), sarà la volta del pianista e compositore svizzero Nik Bärtsch, da annoverare tra i più originali esponenti del jazz continentale. La sua musica, da lui stesso definita “Ritual groove music”, è una sintesi tra jazz, funk e suoni contemporanei e mostra una forte affinità con le architetture spaziali organizzate e con i principi di ripetizione e riduzione, oltre che con le ritmiche complesse. Il suo album più recente, “Entendre”, si muove tra le sonorità pure del pianoforte acustico e fa tesoro della lezione minimalista, alternando melodie cantabili a momenti più ipnotici. Il tutto sempre in un contesto di grande profondità e fascino. Anche Nik Bärtsch, che si è avvicinato giovanissimo alla musica come batterista per poi dedicarsi al pianoforte, suonerà il gran coda Tallone n.1, strumento costruito nel 1966 da Cesare Augusto Tallone, uno dei più importanti accordatori italiani e storico collaboratore di Arturo Benedetti Michelangeli.