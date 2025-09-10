MUSICANTE – IN VIAGGIO CON PINO DANIELE (diretta su Rai Radio 2 l’11 settembre)

MUSICANTE, IN VIAGGIO CON PINO DANIELE sarà di scena giovedì 11 settembre, alle ore 21.00, in diretta su Rai Radio 2, in streaming su Rai Play e sul canale 202 del digitale terrestre, dagli Studi Rai di Via Asiago a Roma.

Lo show, condotto da Carolina Di Domenico, presenterà i dieci giovani talenti vincitori del Musicante Award – Premio Pino Daniele.

Qusto Contest è dedicato ai nuovi protagonisti della musica pop e rock italiana tra cui ci sarà anche Filippo Bosnia, in arte BOSNIA.

Durante lo spettacolo, l’artista presenterà in anteprima il suo nuovo singolo “MALEBENE”, disponibile dal 19 settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Il brano, che fonde rap, RnB e sonorità elettroniche internazionali, è stato registrato nei nuovi studi Universal Music e mixato da Giuseppe Salvadori.

Oltre alla performance di Bosnia, lo show ospiterà anche la partecipazione speciale di Fiorella Mannoia e il contributo di Giuliano Sangiorgi.

Live Music Contest

I dieci giovani artisti sono stati selezionati attraverso scouting online, audizioni dal vivo e un percorso di perfezionamento al Conservatorio “G. Verdi” di Milano e agli Studi Rai di Roma.

Ognuno porterà sul palco un proprio inedito e una reinterpretazione personale di un brano di Pino Daniele.

Al termine della serata saranno annunciate le nomination ufficiali nelle diverse categorie del premio.

Il percorso di Bosnia proseguirà fino al 18 settembre 2025, quando si esibiranno sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli, per lo show-evento “PINO È – Il Viaggio del Musicante”, durante il quale verranno proclamati i vincitori assoluti del contest.

Per ulteriori informazioni vai al sito “PINO È – Il Viaggio del Musicante”