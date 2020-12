MUSICAFOSCARI presenta “STRABORDANTE” – Viaggio nell’Inferno di Dante.

Università Ca’Foscari – Venezia

Comunicato Stampa

Giovedì 17 dicembre alle 18.00 su Zoom

MUSICAFOSCARI PRESENTA IL SEMINARIO ON LINE

STRABORDANTE

Viaggio musicale in nove tappe nell’Inferno di Dante.

VENEZIA – Nell’ambito del Progetto Musicafoscari, si svolgerà giovedì 17 dicembre alle ore 18.00 sulla piattaforma Zoom, il seminario on line StraborDante – Viaggio musicale in nove tappe nell’Inferno di Dante, Presentazione di una performance multimediale

Giovedì 17 dicembre 2020, ore 18.00-20.00

Incontro online

Musiche Nicola Fazzini e Alessandro Fedrigo (XY Quartet)

Testo e drammaturgia Vincenzo De Vivo

Voce John De Leo

Multivisioni Francesco Lopergolo

Direttore artistico del Teatro Salieri di Legnago Federico Pupo

La partecipazione è gratuita.

Sarà possibile partecipare su piattaforma Zoom effettuando la

registrazione

entro le ore 12.00 di giovedì 17 dicembre 2020.

Dopo l’iscrizione, riceverai un’email di conferma con le informazioni necessarie per partecipare.

Lo spettacolo StraborDante – Viaggio musicale in nove tappe nell’Inferno di Dante, è un progetto inedito realizzato in vista delle celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri con il quale il capolavoro del Sommo Poeta diventa una performance visionaria e multimediale.

Il viaggio nell’inconscio dell’Inferno di Dante, il cantico più evocativo della Divina Commedia indossa una veste contemporanea, quella di un’inedita opera tra jazz rock e noise: con il soundricercato di XYQuartet (Nicola Fazzini, Alessandro Fedrigo, Saverio Tasca e Luca Colussi), la voce inconfondibile di John De Leo – interprete d’eccezione della drammaturgia di Vincenzo De Vivo, con la multivisione di Francesco Lopergolo, a dare forma e colore al suono.

Il legame intrinseco tra musica, sonorità, poesia e immagine, indagato dallo stesso poeta padre della lingua italiana, prende forma in una performance artistica d’avanguardia.

Valicando i confini dello spettacolo teatrale, del concerto, i limiti storici, temporali e linguistici, parleremo con i protagonisti di questo spettacolo multidisciplinare, ripercorrendo le tappe della costruzione del progetto artistico e della sua produzione, proprio nel periodo di chiusura nazionale dei teatri.

Lo spettacolo è frutto di una residenza artistica di nusica.org al Teatro Salieri di Legnago, in collaborazione con Asolo Musica nell’ambito del progetto A CASA NOSTRA – La rinascita dei Teatri per i Cittadini del Veneto, finanziato dalla Regione Veneto e che vede come capofila il Teatro Comunale Città di Vicenza ed è realizzato in partnership con Arteven e Teatro Stabile del Veneto.

