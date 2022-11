MUSICA NUDA

Girotondo De André

Fonè Records/IRD

2022



(Ri)visitare e personalizzare la musica di una figura iconica del cantautorato italiano comepotrebbe sembrare un azzardo o, addirittura, un atto di lesa maestà nei confronti di un gigante del calibro dell’artista genovese. Ma in realtà, quando il livello qualitativo del tributo è eccellente, non si corre questo rischio. È il caso di, storico duo formato da(voce) e(contrabbasso, chitarra in La Nova Gelosia e Girotondo), che rende omaggio aattraverso un nuovo progetto discografico intitolatoregistrato dal vivo in occasione dei concerti dell’edizione del “” di Pontedera. L’album consta di nove brani: Ho Visto Nino Volare (), Disamistade (), Canzone dell’Amore Perduto (), Il Gorilla (), Morire per delle Idee (), Primo Intermezzo & Secondo Intermezzo (), La Nova Gelosia (), Girotondo (), Preghiera in Gennaio / Inverno (). In Ho Visto Nina Volare, sostenuta dal comping essenziale ma estremamente efficace cesellato da Ferruccio Spinetti, Petra Magoni interpreta il brano con un toccante pathos impreziosendo la sua interpretazione gestendo egregiamente la dinamica, passando da un timbro scuro e a tratti cavernoso a un potente falsetto, oltre a esprimersi attraverso alcuni inebrianti intercalari bluesy. La (ri)lettura di Canzone dell’Amore Perduto è di pregevole fattura. La cantante, sempre ispirata e guidata da un palpabile trasporto emotivo, mette in luce la sua vocazione attoriale scandendo ogni singola parola con intensità comunicativa ed energia espressiva. La versione di Morire per delle Idee, adornata da un intrigante bluesy mood, conquista fin dalle primissime misure. Anche qui brillantemente accompagnata dall’incisivo groove architettato dal contrabbassista, Petra Magoni si contraddistingue per un approccio recitativo alla canzone, alternando frangenti in cui si esprime con maggiore nerbo ad altri dove il suo imprinting interpretativo è più sobrio. “Girotondo De André” rappresenta un nobile esempio di come si possa destrutturare la musica di De André pur rispettandone totalmente il senso estetico e testuale dell’originale, ma fornendo una chiave di lettura molto personale figlia della fervida creatività di un duo dall’anima jazz non per il linguaggio, bensì per spirito d’intraprendenza, interplay, osmosi e libertà comunicativa.

Genere: Pop

Musicisti:

Petra Magoni, voice

Ferruccio Spinetti, double bass, guitar in La Nova Gelosia e Girotondo

Tracklist:

01. Ho Visto Nina Volare

02. Disamistade

03. Canzone dell’Amore Perduto

04. Il Gorilla

05. Morire per delle Idee

06. Primo Intermezzo & Secondo Intermezzo

07. La Nova Gelosia

08. Girotondo

09. Preghiera in Gennaio / Inverno

Link:

Ferruccio Spinetti

Fonè Records