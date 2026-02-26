Musica Antica alla Federico II: il 2 marzo lezione-concerto sul Madrigale del ‘500 con La Vaga Aurora

Il fascino del Rinascimento torna protagonista a Napoli. Lunedì 2 marzo 2026, l’Aula ex Cataloghi Lignei dell’Università Federico II ospiterà “Poesia, figura e musica nel Madrigale del ‘500”, una lezione-concerto aperta al pubblico curata dall’Ensemble Vocale La Vaga Aurora.

L’evento, patrocinato dal Dipartimento di Studi Umanistici, rappresenta un’occasione unica per approfondire l’intimo legame tra la grande letteratura di Ariosto, Tasso e Guarini e le architetture sonore dei maestri madrigalistici, sotto la guida del Maestro Rosario Peluso.

Il Programma: tra Madrigali e Villanelle alla Napolitana

La serata si articolerà in una prima parte seminariale e una seconda di esecuzione filologica. Gli interventi dei docenti Alessandro Arienzo, Marco Bizzarini e Francesco Paolo De Cristofaro introdurranno il contesto storico-politico e letterario, lasciando poi spazio alla lezione in musica di Rosario Peluso.

Omaggio a Vittoria Aleotti: L’ensemble eseguirà brani della compositrice ferrarese, figura centrale per l’identità del gruppo (che trae il nome proprio da un suo madrigale).

Le Villanelle di Adriano Willaert: Un tributo alla produzione “popolaresca” delle corti partenopee, testimonianza della vivacità culturale della Napoli del Cinquecento.

Analisi tecnica: Il Maestro Peluso illustrerà dal vivo le soluzioni espressive e le tecniche compositive utilizzate per “dipingere” in musica i versi poetici.

Info Utili e Partecipazione

L’iniziativa è volta a favorire la divulgazione della musica antica e della storia di Napoli come capitale della cultura europea.