Musica al Castello 2025: dal 25 luglio al 3 agosto concerti gratuiti al Maschio Angioino di Napoli

Dal 25 luglio al 3 agosto 2025, il cortile monumentale del Maschio Angioino ospita la nuova edizione di Musica al Castello, una rassegna di concerti e spettacoli a ingresso gratuito, promossa e finanziata dal Comune di Napoli per “Napoli Città della Musica” all’interno di “Estate a Napoli 2025”. L’organizzazione è affidata ad Arealive.

Ogni sera alle ore 21.00, il Castello si trasforma in un teatro a cielo aperto, crocevia di culture e linguaggi musicali: jazz, funk, sonorità caraibiche, indie rock e teatro musicale si incontrano in un cartellone eterogeneo che riflette l’anima multiforme di Napoli. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti (apertura cancelli ore 20.00).

Gli artisti in programma:

25 luglio – Après La Classe (Casa di Legno Tour): ska, reggae, folk salentino ed energia balcanica

26 luglio – Rumba de Bodas: funk e afrobeat per ballare tra fiati travolgenti e ritmi globali

27 luglio – Daniele Sepe (Sepè le Mokò): jazz e cinema in un omaggio ironico a Totò

28 luglio – Calibro 35 (Exploration Tour): colonne sonore immaginarie tra psichedelia e groove anni ’70

29 luglio – Roy Paci (Live Love & Dance Tour): jazz colto e ritmico con un quartetto d’eccezione

30 luglio – Gianfranco Gallo (Captivo): teatro-canzone tra ironia, poesia e introspezione

31 luglio – Moni Ovadia (Rotte mediterranee): musiche e racconti dal mare che unisce le culture

1° agosto – La Municipal (Dopo Tutto Questo Tempo Tour): indie-pop e testi generazionali dal Salento

2 agosto – A Toys Orchestra (Midnight Again Tour): rock alternativo tra visione e intensità

3 agosto – Il Mago del Gelato: jazz-funk giocoso con brani tratti da “Chi è Nicola Felpieri?”

«Musica al Castello è uno degli eventi centrali della rinnovata Estate a Napoli», afferma Sergio Locoratolo, coordinatore delle politiche culturali. «Trasformare un simbolo storico come il Maschio Angioino in uno spazio di ascolto e condivisione significa promuovere cultura e cittadinanza attiva».

«Contaminazione è la parola chiave», aggiunge Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco per musica e audiovisivo. «Napoli si conferma città di suoni che dialogano con il mondo».

Castel Nuovo – Napoli

Apertura cancelli ore 20:00 | Inizio concerti ore 21:00

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti

25 luglio – 3 agosto 2025

Info: www.comune.napoli.it