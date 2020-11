Mr.Thief ha “Licenza Poetica” per il suo nuovo disco con BM Records

Mr. Thief, Varesino della classe ’95, si é fatto conoscere negli anni per la sua sempre più nota street credibility grazie ai numerosi progetti underground (si stimano almeno quattro release fra mixtape ed Ep)e per aver aperto i concerti di artisti come Havoc Of Mobb Deep, Johnny Marsiglia, OTR, Egreen, En?gma e Two Fingerz e molti altri.

Pensando all’attitudine Hip Hop di Mr. Thief non é un caso che un primo vero disco ufficiale si sia fatto attendere così a lungo e che trovi al suo fianco un’etichetta rinomata come la BM Records.

“Licenza Poetica” é un disco curato nei dettagli che sa mantenere una forte integrità e consistenza HipHop. Dalla delivery (curata da Easy Weasy) ai suoni (arrangiati per lo più da Mr. Phil, Giò Lama, Weirdo e Kaso) il disco racchiude il sapore classico del rap Italiano con un pizzico di internazionalità.

“Per capire il concept del disco basta guardare la copertina …. ” racconta Mr. Thief “Ci sono io come una sorta di soldato-poeta. Ho concepito il tutto come un fuggire via da uno scenario di guerra distopica e soffocante per mezzo della scrittura. Notare le stilografiche, il sangue e le piume.”

“Licenza Poetica”, disponibile nei migliori store digitali, rappresenta appieno l’interiorità dell’artista. Un groviglio di pensieri, delusioni, visioni del mondo e vicende personali. “Licenza Poetica”, mixato e masterizzato al Purple Studio da Mene, é un racconto in 4/4 adatto alla nicchia del pubblico Hip Hop e in particolare ai collezionisti di genere.